Otac Katarine Živković se godinama borio sa opakom bolesti: Pevačica je ovako govorila o njegovom lečenju

Katarini Živković preminuo je otac posle teške bolesti sa kojom se dugo borio. Pevačica je više puta govorila koliko je nesrećna zbog njegovog narušenog zdravlja.

Katarina se od oca za kog je bila veoma vezana oprostila emotivnom porukom, a o njegovoj borbi sa opakom bolešću pevačica je govorila više puta. Kaćin otac bolovao je od karcinoma debelog creva, koji mu se vratio ubrzo nakon operacije i metastazirao.

- Nisam trenutno raspoložena za neke nove projekte. Ne znam kako moje kolege podnose ovu situaciju, nisam se susretala sa njima, ali ja je podnosim jako loše. Ne mogu da se izborim sa tim što ne radim. Poremetila me je cela ta situacija oko korone. Osim toga, tata mi je bolestan, pa se i tu dodatno čuvam, tako da ne izlazim previše, ne družim se previše sa prijateljima, nego gledam da budem izolovana - ispričala je Katarina za medije pre pet godina tokom pandemije.

Pevačica je istakla tada da ne može da glumi da je srećna jer je očeva bolest veoma rastužuje.

- Tata ima karcinom debelog creva, operisan je pre nekoliko meseci i išao je na hemoterapije. Nažalost, nakon toga smo uradili sve moguće analize, išao je na skener, na magnetnu rezonancu, tumor-markere i ispostavilo se da se tumor vratio, to jest da je metastazirao i sad krećemo ispočetka i svi dajemo sve od sebe da to bude kako treba. Dodatno me plaši ova situacija gde su svi bolnički centri pretvoreni u kovid-bolnice. Sad nema mesta za onkološke bolesnike, ne smeš ni najobičniji grip da imaš. To je malo i nepravedno, ali mi nećemo odustati - kazala je Živkovićeva tada.

Autor: N.B.