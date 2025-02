SETI SE KAKAV SI BIO, ĆUTAO SI KAD TI JE ŽENA UŠLA: Maja Nikolić stala u odbranu dreg kraljica na PZE, nakon što je Radanović opleo po njima

Muzička grupa "Harem girls" važe za jedne od favorita na predstojećem takmičenju "Pesma za Evroviziju", a nakon Mine Kostić, koja ih je negativno komentarisala, oglasile su se broje njene kolege.

Među onima koji su, takođe, imali oštre kritike na račun muzičke grupe "Harem girls", bio je i folk pevač Sloba Radanović, koji godinama unazad na svom profilu na instagramu komentariše nastupe na muzičkom takmičenju "Pesma za Evroviziju".

- RTS me nikad nije zvao ni na jedno snimanje za ovih desetak godina moje karijere. Uglavnom i kapiram zašto - napisao je Sloba, pa dodao:

- Vaše pravo da gledate psihički poremećene ljude uživo - zaključio je folker.

Nakon ovog Slobinog komentara, oglasila se pevačica Maja Nikolić, koja je ove godine uzela učešće na ovom muzičkom takmičenju, te nije štedela reči na račun svog kolege.

Kakvo je tvoje mišljenje o njima?

- Nisam uspela da čujem pesmu, ali je to sve jako hrabro, zanimljivo. Videla sam autfit. Nikad nisam nijednog učesnika kritikovala, zato što sam ja na sceni, trajem godinama, ozbiljna sam zvezda i nikad nisam gradila karijeru na tome da nekoga pljujem. Pre svega to su moje kolege. Kad sam počinjala, podržala me je Maja Odžaklijevska, zar ne treba mi sada da podržimo mladost i ljude koji znaju da pevaju. Harem Girls je interesantna pojava, to nije ništa novo. U 21. veku samo se još u Srbiji komentariše ko nosi haljine.

pročitajte još Sloba Radanović užasnut dreg kraljicama na PZE: Vaše pravo da gledate psihički poremećene ljude uživo

Sloba Radanović je kritikovao Harem Girls. Šta imaš da kažeš na to?

- On se čovek zaljubio u rijalitiju dok je bio oženjen, nećemo zbog toga da ga linčujemo na ulici. Pusti svakoga da se sam nosi s posledicama onoga što je uradio. Sećate se da Sloba nije imao stav, ćutao je kad je ušla njegova supruga, a sad ima stav. Jako je lepo stati iza naloga i imati stav. Moj deka je sveštenik, tatin otac. Ako ja mogu da učestvujem na festivalu koji daje najveći marketing u Srbiji, festival je nacionalnog karaktera, ne vidim ništa loše da se prijavi svako, makar nosio narandžastu kosu, haljinu, teget masku. Evo, ja ću Slobu nešto da pitam. Ja te jedina nisam osudila, navijala sam za ljubav kad si bio zaljubljen, a bio si u braku. Nemoj, dušo, da osuđuješ i komentarišeš niske vrednosti. Prvo se seti kakav si ti bio u rijalitiju i o kakvim niskim vrednostima pričaš. Ljubi te i voli Maja Nikolić, ali razmisli šta si napisao.

Autor: Nikola Žugić