Sin pevačice završio hitno u bolnici kad je slikala njegovo oko! Previjao se od bolova, a nalazi bili dobri! (FOTO)

Hrvatska pevačica Ida Prester objavila je fotografiju iz bolnice i otkrila da je prethodnih dana prošla pravi pakao zbog narušenog zdravlja svog sina.

Ida Prester je objasnila da je njen sin Roko trenutno u bolnici, a otkrila je i nesvakidašnji problem sa kojim se suočio.

- Četiri dana teškog stresa. Sve se okej završilo, ali bilo je napeto. Jako bizaran slučaj, pravi doktor Haus. Pišem tu za slučaj da se nekome desi slično, lično nisam znala da to postoji - počela je svoju priču Ida i otkrila šta se desilo.

- Roku su u sredu krenuli užasni bolovi u desnom oku, savijao se od bola. Odmah smo otišli na hitnu kod oftalmologa, nalaz skroz uredan. Kroz noć i ujutro još gori bolovi. Pedijatri, oftalmolozi ne mogu shvatiti šta mu je. Sinusi čisti, oko sa svih strana super, mala temperaturica, CRP ok. A njemu sve gore! Popodne u četvrtak mu se bol smirila i napokon je zaspao. Već smo mislili - prolazi, možda bio neki stres, aj dobro je. Oko 22 sam ga pogledala i nešto mi je bilo čudno. Sve vreme je bio u mraku, jedva sam shvatila. Kao da mu je to desno oko bilo manje. Pofotkala sam i poslala doktorki. Sva sreća da je bila budna. Nazvala me i rekla da hitno dođemo u bolnicu. Nakon 3 sata čekanja primili su nas, CRP mu je od jutra porastao 10 puta. Zadržali su ga u bolnici, a ja se vratila kući usred noci. Vani i ja smo bili u totalnoj panici. Bolje ništa ne guglati - objasnila je ona i otkrila koju dijagnozu je dobio njen sin.

- Juče je prošao sve preglede i napokon smo došli do dijagnoze celulitis. Ja sam mislila da je to samo ono što žene imaju na zadnjici. Zapravo je celulitis upala tkiva, kod Roka na čudnom mestu - oko oka. Viroza koja je verojatno iz sinusa pršla na oko. Jako je specifičan slučaj jer se obično vidi crvenilo, Roku je krenulo unutra iza oka, zato ga je bolelo, a nije bilo simptoma osim tog zatvaranja oka. Da nismo odmah shvatili, upala bi se proširila na mozak i ko zna šta bi bilo. Sve je tu na glavi blizu, posebno kod klinaca. Rokac je u bolnici na antibioticima još par dana, a mi smo odahnuli i napokon se naspavali. Kad vidite nešto čudno - vičite, bolje ispasti lud, nego doći prekasno! To je pouka koju sam izvukla - napisala je ona.

Podsetimo, Ida se i sama susrela sa zdravstvenim problemom, te je objavila snimak na kom je sva u podlivima nakon operacije vilice.

Autor: Nikola Žugić