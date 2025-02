Iskrena do koske!

Voditeljka emisije "Magazin In", Sanja Marinković, ovog popodneva u studiju je ugostila pevačice Zejnu, Miu Borisavljević, kao i Lepu Lukić, voditeljku "Premijera Vikend-Specijala" Bojanu Lazić, ali i psihološkinju.

Govoreći na temu: "Da li muškarcu treba dati drugu šansu? ", voditeljka Bojana Lazić je otvorila dušu, a pored nje su progovorile i Mia i Zejna.

- Za mene, ono što je mrtvo, to je mrtvo zauvek, ali iz mog okruženja imam totalno drugačije primere. Ja ne sečem pre vremena, ja pustim da se izduvam kao balon i onda nema više ništa od mene, tako da nema druga šansa - rekla je Mia.

- Kod mene isto što ništa ne ide preko noći, ja se dajem do pet i sedam šansi, ako treba do kraja, do kraja, da se ja sutra ne bih kajala kada izađem iz tog odnosa. Meni ta nikada strast i ljubav nije bila problem, ali to nerazumevanje, nepoštovanje, pa: "Neću nikad više", a ponovi još narednih 100 puta. Ja sam ostavljala kada sam najviše volela, tako da nije samo ljubav dovoljna...Ja sam patila i patila, pa sam stavila na vagu, kada mi je bilo gore - kada sam bila sa njim i tim nemirom ili sada kada patim?! Sada kada patim. Mislim ne sada, nego mi je bilo tada - rekla je Bojana.

- Pošto je ovde tema strast, tj. se*s, ja mislim da se*s nikada nije problem ili razlog da se ljudi rastanu, on je dobar ili loš, bilo sadašnji ili bivši...Ljudi se rastaju iz drugih emotivnih razloga - rekla je Zejna.

Autor: Nikola Žugić