SKRIVENE TAJNE CECINIH PESAMA: Ove stihove je napisala sama, jedna numera je sastavljena samo od njenih reči, a njegov poklon joj doneo bogatstvo

Ove detalje je malo ko znao!

Iako svi znaju projne pesme koje je peva, malo kome je poznato da se Svetlana Ceca Ražnatović oprobala i u ulozi tekstopisca, te da je sama napisala stihove za neke od svojih numera.

- Već sam ja pisala "Pustite me da ga vidim" i napisala sam deo u pesmi "Beograd" - "ovo sećanje ruši meni sve, moj Beograde, zagrli me", onda sam napisala drugu strofu za pjesmu "Oproštajna večera". "Pustite me da ga vidim" sama, a ovo ostalo sam s Marinom, a u pesmi 'Isuse' reči 'ajde, bre, daj ne laži me' su neki poistovećivali da se ja obraćam Isusu, a ja se obraćam liku pesme, ne Isusu. Ali da vam kažem nešto iskreno, ne volim tu vrstu eksperimenta, mogu neki mali izlet da napravim, ali uz konsultacije. Ja sam više za to da se sve da profesionalcima i da svako odradi za šta je talentovan, a ja znam da pevam, znam da dam emociju otkrila je Ceca, a prenela "Republika".

Beograd - 1995. godine, napisao je Dino Merlin

- Za mene je Dino Merlin namenski uradio pesmu “Zaboravi” i kada mi je odsvirao tu numeru, rekao mi je da ima jednu prelepu pesmu koja je rađena za duet koji je on trebao da snimi za svoj album. Poklonio mi je pesmu Beograd. Prebacila sam pesmu u solo izvođenje. To je cela istina - objasnila je ona.

Didule - 2016. godine - nije htela da otpeva reč

Pesma “Didule” se nalazi na poslednjem Cecinom albumu “Autogram”, koji je izazvao veliku pažnju, a Ceca je objasnila i značenje te pesme.

- Sama igra reči „didule“ nema nikakvo značenje. Dok je Damir Handanović radio, ubacio je taj deo u pesmu dok je pevao na demo snimku. Marini je bilo simpatično i tražila je da ostane. Meni lično je smetalo što nema značenje, jer volim pesme sa porukom i jasnim slikama. Anastasija je govorila nema to nikakve veze, pevaće se jer je zabavno. Poslušala sam njen savet i ostavila - rekla je Ceca.

Autor: M.K.