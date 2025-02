ŽESTOKA SVAĐA VIKI I MILIJA U ZVEZDAMA GRANDA: Pale teške reči, pevačica mu sve sasula u lice

Elvisu Mešinoviću iz tima Viki Viki Miljković zamalo je pošlo za rukom da se plasira direktno u treći krug “Zvezda Granda“, ali ga je nažalost Miligramovo odsustvo podrške ostavilo na pet glasova.

Njegova protivnica u duelu Lejla Zukić iz tima Ane Bekute nije imala toliko sreće, pa je svoj nastup završila neslavno, sa samo dva “da“.

Veliko pitanje bilo je da li bi Lejla uopšte dobila i taj drugi glas da nije bilo Dragana Stojkovića Bosanca, koji je obećao da će u drugom krugu davati podršku svima.

–Prvi kandidat, dobar si, iskusan, nabrijan, pokazao si konačno kako Nedeljko Bajić može da se peva svojim glasom, divno, a i druga pesma Halida Bešlića, bez diskusije. Druga kandidatkinja, prva pesma ja ne znam ovu verziju “Sačuvaj tajnu“, nešto narodnjački nabudženo, prosto gadno, imam pravo na to jer sam snimao originalnu verziju– komentarisao je producent.

Prednost Elvisu u ovom duelu dala je Marija Šerifović, a kao prvi i najvažniji razlog navela je gnev Viki Miljković koja se buni kada izostane glas za njenog kandidata.

–Da ne bude nešto “ćiribu ćiriba“ od Viki, morala sam. Šalim se naravno, dobar si bio momče, bio si siguran, a pored Lejle kod koje je sve delovalo pogrešno, ti si zaista delovao odlično, šta god da je, imaš glas. Lejla, temelj tvog pevanja, tvoje tehnike, sve je pogrešno. Ti treba da kreneš sve ispočetka, da vežbaš pa da ponovo dođeš u takmičenje, besmisleno je da ideš dalje- obrazložila je Mara.

Uprkos tome što Snežana Đurišić nema oštre kriterijume tokom drugog kruga, Lejlino pevanje nije moglo da prođe i natera pevačicu da joj da glas.

–Barem jedna pesma da je bila okej, međutim, večeras si podbacila u obe pesme- kratka je bila Snežana.

Đorđe David je pored Bosanca bio jedini član žirija koji je svoje glasove dao za oba kandidata, ali uz priznanje da je Elvis svakako bio bolji i dominantniji.

-Lejla, sve ovo što su ti rekli slažem se, ali ja sam ti dao glas jer imaš neku toplinu koja mi je ophrvala, iako je bilo puno grešaka. Imaš dobru osnovu, ovo je od srca. Kandidat broj jedan, ja mislim da si bio za šest glasova ali to je što je– konstatovao je Đole.

Violetu je dotakla ova Đoletova izjava pa je poručila da jedva čeka da čuje Miligramovo mišljenje, jer je on bio karika koja nedostaje da Elvis prođe dalje.

–Ja bih se većinu složio sa Bosancem- počeo je izlaganje Mili, pa se obratio Elvisu:

–Ti znaš da pevaš, ali do mene ništa nije došlo, odradio si to majstorski svakako. Na primer, bio je kandidat Ahmed Sjefić, ti si bolji pevač od njega ali on je meni ostao u glavi, a ti si izašao sa tim znanjem, farba ti je diskutabilna, i interpretacija nije došla do mene, i to nije za šest.

Viki se za vreme Milijevog izlaganja držala za glavu, sa razočaranim izrazom lica, pa rekla Voji Nedeljkoviću da nema snage više da sluša takve “gluposti“.

–Mislim na Milijeve gluposti. Ako išta Elvis ima dobro to je boja, fenomenalnu boju, komercijalnu, e sad što se tebi to ne sviđa to je tvoja stvar. Svi članovi su rekli da peva dobro samo ti nisi. Naučiće valjda, ako ne ispadne ove godine iz žirija, i ostane još malo, valjda će nešto da nauči– rekla je Viki na šta joj je Mili odgovorio:-Ako bih ispao to bi bilo samo da bih se tebe rešio!

Lejlu Zukić koja je nažalost dobila samo dva glasa podrške, ohrabrivala je mentorka Ana Bekuta koja je pohvalila kandidatkinju za sav uložen trud.

–Iz Slovenije je dolazila na probe, davala je sve od sebe, amater je, na samom početku ali mislim da je pred njom lep put ako hoće da nastavi da se trudi ovim tempom. Opusti se u baražu– zaključila je Ana.

