On je kukavica: Mirjana Antonović dobila Miroslava Ilića na sudu, dokazala da je on otac njenog deteta, usledila SRAMNA odluka pevača

Mirjana Antonović je bila u vezi sa Miroslavom Ilićem u trenutku kada je on već bio oženjen, a prema njenim rečima, njegova supruga saznala je za njegovu aferu još pre nego što se Devin rodio!

Mirjana Antonović, koja se godinama sudila sa pevačem Miroslavom Ilićem oko očinstva nad sinom Devinom, otkrila je da je dobila slučaj na apelacionom sudu, ali ih je pevač navodno ponovo tužio.

Naime, Mirjana Antonović je bila u vezi sa Miroslavom Ilićem u trenutku kada je on već bio oženjen, a prema njenim rečima, njegova supruga saznala je za njegovu aferu još pre nego što se Devin rodio.

Međutim, pevač nije želeo da prizna očinstvo, a kada je izgubio slučaj na apelacionom sudu, pokrenuo je žalbu.

- Dobili smo slučaj na apelacionom sudu, onda nas je on tužio ponovo. Vraćamo se ponovo na sud, ali sve će to biti izgleda u našu korist, znaćemo uskoro - rekla je ona, a na pitanje da li će u tom slučaju zatražiti da Ilić plati sve alimentacije koje joj nikada nije dao, odgovorila je:

- O tom - po tom. Ne volim ništa da malerišem, dok se ne završi.

Mirjana kaže da Miroslav nije pokušao da stupi u kontakt sa Devinom i svojom unukom, ali da zna da bi on to jako voleo.

- On želi da vidi unuku, on nju voli, on voli Devina, ali on je kukavica. On je ucenjena osoba koja ne sme da reaguje. Ucenjen je od strane njegovih najbližih. Poznajem ga jako dobro. Znam kako se ponašao prema Devinu dok je bio sa njim, kada je Devin bio mali. Tako nešto ne može da se folira, da se zaboravi. Hteo je, imao je dobru volju da se nađe sa njim tada. Međutim, nešto se desilo. A šta je moglo da se desi? Neko mu je zapretio i to je sve stalo - rekla je ona.

Antonovićeva smatra da je glavni krivac za to što Ilić nije u kontaktu sa sinom njegova supruga, kao i da se u medijima ponaša potpuno drugačije nego privatno.

- Supruga je znala sve pre nego što se dete rodilo. A tamo se folira, izjavljuje kako ona žali decu koja nemaju očeve... Pa ti si ta koja si napravila da Devin nema svog oca pored sebe.



Autor: N.B.