Cela sala jeca zbog reči Gagija Jovanovića! Glumac slomljen od bola na komemoraciji Dejanu Matiću: Kume borili smo se za koricu hleba...

Glumac Dragan Gagi Jovanović je održao potresan govor na komemoraciji kolegi i prijatelju Dejanu Matiću, a na kraju se i rasplakao.

Gagi je govor držao sve vreme okrenut fotografiji preminulog kolege i prijatelja, a u nekoliko minuta je stalo mnogo emocija, reči i sećanja.

- Dragi moj gospodine Raskas, moja Ofelijo, Crvenkapo, dragi moj Nosati, Maestro, prijatelju, Mato, Kuguare, kume... Kad smo polovinom 80-ih godina pronašli ispod stola ili pod stolom naše kafane Manjež tajne spise gospodina T. Kuguara, u kojima je stajalo uputstvo za igru neke nove, drugačije, kuguar komedije, ala smo se naigrali... Više od hiljadu puta na sceni, desetine serija i filmova, televizijskih emisija...

Dosta smo uradili. Možemo biti ponosni. Radili smo u najgora vremena, borili smo se za koricu hleba, igrali smo za 10 maraka, ali sa tom energijom prošli smo kao da smo živeli negde u raju. Znam da si sad u prvom redu nekog balkona gore i da uživaš u ovoj mojoj nelagodnosti, kao kad mi umesto gopsodine Krokson, to je nemoguće, kažeš gospodine Krokson, to je menoguće i onda me gledaš kako ću da se snađem.

Da izguramo nešto svoje, bili smo hrabri. Naš profesor je na premijeri našeg diplomskog ispita ustao i vikao ushićeno "Ovo su moj studenti!" A pre toga nam je rekao da smo upropastili Marsila Ašara, ali uspeli smo, izgurali smo, napravili smo nešto drugačije, nešto svoje.

Hvala ti za svu radost, za podršku, uživao sam deleći scenu sa tobom. Počivaj u miru i neka ti je večna slava - rekao je Gagi Jovanović koji je zaplakao zbog gubitka bliskog prijatelja i kolege, a nakon ovih njegovih reči svi prisutni u sali su plakali.

Na komemoraciji su govororili Pavle Pekić, Iskra Brajović, Dušica Sinobad, Nenad Gvozdenović (reditelj), Dragan Jovanović, Milan Čučilović i upravnik BDP Jug Radivojević.

Mata je iza sebe ostavio sina Mateja koji je dobio sa bivšom suprugom Natalijom. Rođen je u Beogradu 1963, diplomirao je glumu na Fakultetu dramskih umetnosti 1990. godine u klasi prof. Milenka Maričića. Glumačku karijeru počeo je u Ateljeu 212, u međuvremenu igrao je i u Jugoslovenskom dramskom pozorištu, Pozorištancu "Puž", kao i u Malom pozorištu "Duško Radović", gde postaje i stalni član od 1993.godine do 1997. godine. Sa Draganom Jovanovićem i Radetom Markovićem 1991. godine osniva pozorišnu trupu "T. Kuguar" a 1996. godine i rock 'n' roll sastav "VIS The Kuguars" sa kojim nastupa u "Zvezdara teatru". Autorski projekti ove trupe - "Smešna strana istorije" i "Smešna strana muzike" kultni su naslovi za mnoge generacije, a predstave su igrane na kartu više i u zemlji i inostranstvu sve do 2006. godine. Stalni član BDP postaje od 1997. godine.

Vrstan komičar basterkitonovskog tipa, podjednako izražajan i u dramskim ulogama, Dejan Matić odigrao je preko pedeset uloga u teatrima, a epizode koje je ostvario na filmu i televiziji obeležio je nezaboravni šarm. Posebno se pamti "Moj rođak sa sela".

Sahrana je na groblju Lešće u ponedeljak 10. februara. Porodica prima saučešće u 12 sati, u 12:30h je opelo, sahrana u 13 časova.

