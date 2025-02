ILDA ŠAULIĆ KUPILA KUĆU NA VODI: Pevačica ima i svoj čamac, uživa u pravom luksuzu, a kad vidite u kakvoj oazi mira živi, ODUŠEVIĆETE SE (FOTO)

Ilda i Bojan vole prirodu, te se trude da sa naslednicom dosta vremena provode na otvorenom vazduhu, a kada god im vremenske prilike dopuštaju.

Pevačica Ilda Šaulić uživa u braku sa suprugom Bojanom Vučkovićem sa kojim ima ćerku Emu. Ilda Šaulić sa mužem i ćerkicom živi u vili na Bežanijskoj kosi, a poseduju i nekretninu pored reke u kojoj vole da provode slobodno vreme.Ilda i Bojan vole prirodu, te se trude da sa naslednicom dosta vremena provode na otvorenom vazduhu, a kada god im vremenske prilike dopuštaju, oni odu na vikendicu gde imaju čamac kojim se voze rekom.

Ona je trenutke delila i na svom Instagramu gde je pokazala kako uživaju.

O proširenju porodice

Podsetimo, Ilda je gostujući u medijima progovorila o proširenju porodice.

- Nažalost nismo uspeli da Ema dobije brata ili sestru. U stvari, tada je krenula korona, ja sam dobila koronu i imala sam izuzetno blage simptome, ali to je već bio početak trećeg meseca trudnoće, osećala sam se dobro, međutim nisam mogla da odem kod lekara na pregled. Te tri, četiri, nedelje koliko sam ja bila u kući, baš tada je trebalo da se vidi da li srce počinje da radi... Ali, kada sam otišla na taj pregled, toga nije bilo. Prosto morala je da se prekine trudnoća, u stvari prekinulo se samo... E sada da li to pripisujemo koroni ili je prosto to tako bilo kako je bilo - rekla je tada.

