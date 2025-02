ILI ME UBIJ TI, ILI ĆE ME UBITI ON: Natalija Trik FX progovorila o ZLOSTAVLJANJU zbog kojeg je završila u bolnici, nasilnik joj se javio posle mnogo godina, a evo kako je reagovao njen muž

Pevačica Natalija Ibraimov, koja je na muzičku scenu stupila još devedesetih kroz grupu "Trik FX", otvorila je dušu o najtežem periodu u životu.

Natalija se prisetila veze sa bivšim dečkom, kraj kog je prošla sito i rešeto.

- Dečko mi je bio muzičar, svirao klavijaturu, bubnjeve i sve živo, ali nije bio čist sa mozgom. Dosta me je maltretirao, preživljavala sam zlostavljanje - rekla je na početku Natalija.

- Tukao me je, katastrofa, zaista, preživela sam pakao. Njegova pokojna majka i on su bili bolesni, pa su koristili to. Kad god me izdeveta, kad ja rešim da više ne budem tu gde sam, onda me oni pozovu i hvatali su me na tu moju sentimentalnost i padala sam na to. U jednom momentu kada sam završila u bolnici, sa udarcima u bubrege, shvatila sam da to treba da prestane, trebalo mi je dobrih šest i po godina… Imala sam strogog oca, nisam smela da kažem. Apelujem na roditelje da obrate pažnju kako im se deca ponašaju, jer ja prvi put kad sam dobila šamarčinu došla sam kući sa ogromnim otokom na licu i slagala sam roditelje da me je udarila lopta. Trebalo je tada da kažem ocu, ali sam imala strah, jer me ni tata ni mama nikada nisu udarili… Čitala sam o tome da šećeraši imaju to da kad im padne šećer postanu agresivni - istakla je ona.

- Ja imam jezičinu, ali to nije razlog da te neko slomi, polomi, tuče i tako dalje. Ja imam taj problem kada vidim da nešto nije ispravno, da ti dokažem da grešiš… To maltretiranje je počelo posle godinu i po dana, od te prve šamarčine je krenulo, a jednom kad te udari, uvek će te udariti - dodala je Natalija.

- Nisam mu vraćala, nisam ja taj tip prvo, a drugo ne možete vi protiv muškarca koji vas šutira i pesnicama bije da se odbranite. Svaka žena koja preživi tako nešto… Ipak ste vi samo jedna mala devojčica. Ja sam počela da se zabavljam sa njim od svoje petnaeste, šesnaeste godine. On je tri godine stariji… On je bio divan prema meni, kupio me je malim znakovima pažnje, poklonima, cvećem, orhidejicama. Imali smo bend, bilo nas je sedmoro… Pravio se da je najpametniji i uvek sam se pitala da li je u meni problem… Uvek ostaje to sećanje… Čula sam da su dve njegove žene pobegle, jedna kroz prozor u spavaćici. Čak sam i srela na jednom na snimanju tu jednu ženu sa kojom ima prvo dete, ona mi je prišla i rekla da imamo zajedničkog prijatelja, nije znala kako da mi priđe - otkrila je ona.

- Taj poslednji put kad se sve to izdešavalo, ja sam samo uletela u kuću jer sam jedva izvukla živu glavu, ušla sam u stan trčeći, živela sam na trećem spratu. Počela sam da vrištim i tada sam skupila snagu i rekla svom ocu - ili me ubij ti, ili će me ubiti on! Tada je moj tata shvatio da se dešava nešto, jer on mene nikada nije video takvu, uvek sam bila pozitivna, veselja, druželjubiva… Moram da ti kažem da mi se on jednom javio i pretio mi je. Ja sam bila u emisiji "Magazin In" i tada je bila emisija o zlostavljanju, a ja sam prvi put u životu pričala o tome, publika me je gledala u čudu. Tada je tek počelo da se priča o nasilju, da se pričalo ranije možda bi danas bilo manje zlostavljanja… On je meni tada poslao poruku na Fejsbuku, takve stvari mi je napisao… Pročitala sam svom suprugu poruku i on mi je rekao - samo još jedna poruka da ti stigne… Ja bih ga prijavila policiji i imao bi posla i sa mojim suprugom i sa policijom. Čula sam i da je tukao i svog očuha… Jednom nasilnik, uvek nasilnik - rekla je Natalija, pa zaključila:

- Mene tek sada to stiže, jer sam shvatila šta sam sve u životu preživljavala i šta sam sebi dozvolila. Jako mi je teško sada, puno sam radila, vodila sam računa o porodici, o svom detetu… Tek sad shvatam, i zato kažem svim ženama, ne trpe samo žene nasilje, trpe i muškarci - vodite računa o tome. Pogotovo se obraćam roditeljima da ne budu strogi prema deci. Mada, da otac nije bio strog prema meni, ne bih ni ja bila prema svom sinu, koji je danas lepo vaspitan, ima poštovanja prema nama, našem poslu.

Autor: M.K.