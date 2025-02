Estradne budale i idioti! Edita Aradinović oštro o kolegama: Promenila izgled, pa progovorila o privatnom životu: Uvek nosim tugu u sebi

Pevačica Edita Aradinović progovorila je iskreno pred našim kamerama o privatnom životu, poslovnim planovima, ali i kolegama o kojima i nema tako lepo mišljenje.

Editu Aradinović smo zatekli na aerodromu, a kako smo videli ona je ponovo promenila frizuru i ošišala šiške.

- Kroz frizure uvek možete da vidite psihičko stanje čoveka. Kada sve te osobe u meni spoje, dobije se to. Trenutno stanje je s*anje - rekla je najpre pevačica koja je nedavno objavila pesmu "Sama" za koju je radila i tekst.

- Dugo mi se nije desilo da su tako dobre reakcije na pesmu koja je tek izašla. Volim da piskaram, sada se desio taj period. Osećam se kao da sam na nekom novom početku, sve mi je lepo. Nijedna pesma u poslednje vreme mi nije hit i nemaju neke preglede, previše sam karijeru posvetila privatnom životu i radim za sebe. Srećom, imam posla, ali svi mi želimo da ubodemo hit i da nam bude lakše. Nešto sam ludački spremila i nije melanholično kao dosadašnje pesme - rekla je Edita koja priznaje da sa sobom nosi uvek dozu tuge.

- Ja uvek nosim to nešto u sebi da mi je teško. Pesmu "Sama" sam pisala po sebi i za sebe. Ne znam da li bih znala da napišem nešto što mi se ne dešava. Zato i ne pišem često, već jednom u 100 godina. Neko sam ko se smeje stalno i kada mi nije do smeha. Mislim da stvarno najlepši osmeh imaju tužni. U poslednje vreme dosta razmišljam o tome odakle sam krenula i gde sam sada i nisam se karakterno promenila. Malo te pokvari novac i slava i mene je u nekim momentima. Pomisliš nekada da se svet vrti oko tebe, a sada me je sramota kada vidim da neki ljudi tako razmišljaju - iskrena je bila pevačica.

Edita nas je iznenadila kada je rekla da planira da deaktivira društvene mreže kao i da o većini kolega sa estrade nema lepo mišljenje.

- Verovatno ću ugasiti Instagram i povući ću se sa društvenih mreža, mislim da je to potrebno da bi ostao normalan. Nisam zavisna, ali uhvatim sebe da po pola sata gledam tuđa posla i stvari koje me nerviraju. To me uznemirava i posle toga mi ne bude dobro. Gledam psihopate i estradne budale. Više ima idiota nego normalnih - rekla je ona i dodala:

- Trenutno težim samo duhovnim stvarima, unutrašnji mir. Počela sam da otkrivam koja je moja svrha postojanja.

