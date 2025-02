Pevač oženio profesorku veronauke, a onda ga ostavila posle pet meseci! Dado Polumenta progovorio o prvom braku pa priznao: Katastrofalna greška je ...

Pevač Dado Polumenta danas uživa u srećnom braku sa Ivonom iz Novog Sada sa kojom je dobio sve devojčice, a nekada je bio u braku sa učiteljicom veronauke Selmom Mekić iz Novog Pazara.

Selma i Polumenta venčali su se 12. decembra 2012. godine u Novom Pazaru, a onda se njihov odnos ekspresno završio.

- Otkad je upoznao Selmu, Dado je zaista pokušavao da prestane sa starim navikama, da se posveti braku, izbegne izlaske i sve što uz to ide jer je bio zaljubljen. Međutim, u poslednje vreme ponovo izlazi i to je stvorilo probleme u njihovom braku. Selma bi to i tolerisala da se u medijma nisu pojavile fotografije na kojim je njen suprug okružen devojkama – rekao je svojevremeno izvor blizak ovom paru.

Dado iza sebe imao dva propala braka. Nedavno je ispričao da je ono čime se ponosi njegova supruga Ivona sa kojom, kaže, živi najlepšu bajku.

- Ja sam toliko želeo da imam ženu pa sam onda bukvalno napravio dve katastrofalne greške u životu u tom nekom odabiru i to upravo iz te želje - rekao je iskreno Dado Polumenta na šta se profesorka nadovezla:

- To su bile Ana Marija...

- Jeste i Selma - dodao je Dado.

Selma je nakon razvoda nastavila dalje, a bavi se kaligrafijom, kao i izradom originalnih ženskih marama.

- Krenuli smo sa prvom serijom ženskih marama sa mojim originalnim kaligrafskim radom i zaista sam srećna što je sve više žena koje sa zadovoljstvom nose marame, svaka na svoj način - poručila je ona jednom prilikom.



