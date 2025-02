Evo kako danas izgleda Maja iz LUNE: Prvu pevačicu čuvene grupe svi pamte po vitkom stasu i božanstvenom glasu, a evo čime se ona bavi (FOTO)

Grupa "Luna" važila je za pravi fenomen na muzičkoj sceni zbog svog vrtoglavog uspeha, ali i zbog atraktivne Maje koja je svojim glasom ali i stasom sve ostavljala bez daha.

Majin izlazak iz grupe "Luna" bio je buran i ispraćen je ne baš džentlmentskim ponašanjem Čede Čvorka, frontmena pomenute grupe.

Pevačica je nakon jednog solo albuma odlučila da napusti Srbiju, a već godinama zabavlja goste na prekookeanskim kruzerima, obišla je ceo svet a u par navrata je najavljivala svoj povratak na muzičku scenu.

Maja je u jednom intervjuu 2019. godine rekla da joj je Čeda uzimao honorare od nastupa i stavljao sebi u džep, da ju je „maltretirao", a ove tvrdnje potvrdila je i njena naslednica u grupi.

Kako je jednom prilikom izjavila Maja jedva čeka da se vrati na scenu u punom sjaju, ali o svom timu saradnika još uvek ne želi da govori.

- Ne mogu ništa konkretnije da kažem osim onoga što se zna, da smo suprug i ja radili na tome, s obzirom da smo moj prvi solo album, koji je izašao 2008. godine, radili autorski sami. A naravno, nadamo se i da će kolege autori, s kojima smo ovih dana u kontaktu i preslušavamo razne pesme, imati adekvatan odgovor na ono što ja kao viziju imam.

Bez obzira što je na sceni nije bilo skoro dve decenije, godine joj ne mogu ništa, a stari obožavatelji jedva čekaju njen povratak.

- Da, dosta njih me prepoznaje, što mi je drago. Ja sam s namerom zadržala imidž od ranije da bi mogli ljudi da me povežu s Majom iz tog perioda. Jako sam srećna što ljudi na mene, gde god da se sretnemo, reaguju pozitivno. Ove godine sam prvi put posle iks godina imala prve nastupe u Srbiji. To je bio mali test da vidim koliko ljudi pamte - kazala je Maja za „Kurir".

Maja je jedno vreme i radila na kruzeru, te je progovorila o tom iskustvu.

- Što se tiče kruzera, to je jedno pozitivno iskustvo i nešto što je drugačije od onoga što je karijera i što je prisutno u mom životu. Kruziraću onda kada mi to treba.

- Korona je svakako poremetila rad svim muzičarima na svetu, kako na kruzerima, tako i na kopnu. Dve godine nismo mogli da se bavimo svojim poslom. Opet, s one druge strane, s obzirom da se puno radilo pre korone, čovek mora da bude zadovoljan. Barem ja govorim o svom slučaju. Bila sam malo premorena jer sam godinama bila radoholičar. Upoznavali smo dosta ljudi tamo i u odnosu na muzičare, to su stvarno priče nebo i zemlja. Ne mogu da pričam za druge poslove, ali mi smo bili povlašćeni u odnosu na njih. Naš posao ima kraći rok trajanja tokom dana, imamo određene povlastice što se tiče kretanja i komunikacije s ljudima. Tamo mahom odlaze mladi ljudi koji mogu da izdrže takav tempo, jer nije lako izdržati. Još ako si sam, još teže je - rekla je nedavno pevačica koja i danas izgleda prelepo, a više njenih fotografije pogledajte u nastavku:



Autor: N.B.