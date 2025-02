DOŽIVOTNO SAM IM ZAHVALNA Milica Dabović priznala: Prija i Sofija Milošević su mi finansijski pomogle kada mi je bivši pokrao sve što sam imala

Milica Dabović ne krije da je zbog izdaje partnera prošla kroz težak period, te da se potpuno sama suočila sa brojnim izazovima kako bi sinu pružila bezbrižno detinjstvo.

Otkrila je da ju je svojevremeno pokrao bivši partner, a da su joj Aleksandra Prijović i Sofija Milošević mnogo pomogle u tom periodu.

- Pokrao sve što sam imala. Pobegao je s novcem, zlatom, garderobom, a najžalije od svega mi je što je odneo čak i dečja kolica. To mi je najbolnija rana i upravo tada sam shvatila da uopšte ne mari za dete i da sam prepuštena samoj sebi. Iako ih je malo, ipak je bilo osoba koje su mi pomogle. Ne smem da zaboravim Aleksandru Prijović i Sofiju Milošević, koje su bile tu za mene iako se nismo poznavale. Javile su se na Instagramu i finansijski mi pomogle. Više nismo u kontaktu, ali sam im doživotno zahvalna - otkrila je Milica i nastavila:

- Tužila sam ga i prijavila policiji, ali niko ništa nije preuzeo. Nije mi žao materijalnih stvari, jer sam kasnije sve kupila sama - izjavila je Dabovićeva.

Nekadašnja košarkašica otkrila je i da je ne pogađaju negativni komentari zbog eksplicitnih fotografija na Onlifansu.

- Negativni komentari me ne dotiču. Žalosno je jedino što pominju mog sina, a kada mi je bilo najteže, niko od tih ljudi nije ni pomislio da me pozove i pita da li mi nešto treba. Profil sam otvorila kako bih zaradila novac za sve što mi je potrebno i na to gledam kao na svaki drugi posao. O ciframa ne želim da pričam, ali ne zarađujem previše. Svakako, nisam rasipnik i mom detetu i meni je to sasvim dovoljno. Komentara će uvek biti, ali sam shvatila da je ovo Balkan i da se prihvataju mnogo gore stvari, a osuđuje se slikanje za Onlifans - kaže Dabovićeva.

Milica je na kraju priznala i da u poslu ima punu podršku svog aktuelnog partnera, a da joj ona puno znači:

- Nema razloga da me ne podrži. Ne prostituišem se, ne varam ga i ne lažem. Sve to posmatra isključivo kao moj posao - zaključila je Milica Dabović.

Autor: D. T.