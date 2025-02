Svi ga znaju kao Šekija Turkovića, a on se ne zove tako: Evo šta mu piše u ličnoj karti

Pevač narodne muzike Šeki Turković otvorio je dušu u jednom intervjuu, gde je govorio o svom privatnom životu i odrastanju, a tom prilikom otkrio je kako je dobio nadimak Šeki.

Nadimak mu je dodelila koleginica Ljilja.

- Zovem se Šućro Turković, ali svi me znaju kao Šekija. Nadimak sam dobio slučajno. Kad sam počinjao da pevam u gradskoj pivnici, pitala me Ljilja, pevačica je bila, koje mi je umetničko ime. Pa nemam. I krene ona s ekipom da budem Šuki, Daki, ovo, ono, i dođemo na kraju do Šekija. Tako je ostalo. Pravo ime nikad nisam krio, samo im je valjda ovako bilo lakše da me upamte - rekao je on.

Prisetio se i ranog detinjstva.

- Moji roditelji su se razveli kad sam imao četiri godine. Majka se preudala u drugo selo, a otac ponovo oženio. Život... Dve sestre i ja, jedna je starija, a druga mlađa. Odrasli smo s maćehom Hajrušom, ali svi su je znali kao Garu. A ja sam prvi put majku praktično video kad sam imao 14 godina. Otišao sam bio da pevam na nekom veselju, kuća do nje. Kad sam je video, nisam imao osećaj da je to moja majka. Naravno, kasnije sam non-stop išao kod nje, ali ta ljubav je, kako bih ti rekao... Ta ljubav je nekako bila izbledela... - pričao je on između ostalog i dodalo:

- Živeli smo nas troje dece i maćeha u porodičnoj kući. Otac Ćazim je dolazio vikendom. On je više vremena provodio u Novom Pazaru nego što je bio u kući. Bio je palilac mina, radio je u ondašnjoj Sekciji za puteve, tako se to zvalo. Postavljao je mine u stene, palio ih, rušio kamenje, takav mu je bio posao; specijalista za paljenje mina kojima su razbijane te stene, pravili se putevi, tako te stvari...

Autor: pink.rs