Skinuo se Veljko Ražnatović: Budi se u pet, trenira već u sedam i izgleda KAO ZMAJ (FOTO)

Profesionalni kik-bokser Veljko Ražnatović aktivan je na Instagramu, gde povremeno pratiocima pokazuje segmente svog privatnog života, dok uglavnom objavljuje stvari koje se tiču sporta, njegovog poziva, što je i sada bio slučaj.

Naime, Veljko je uslikao selfi u ogledalu posle napornog treninga i pratiocima pokazao u kakvoj je formi, mnogi bi rekli - nikad boljoj!

Sin Svetlane Cece Ražnatović pokazao je telo koje mu puca od mišića, a veliku pažnju privukle su njegove tetovaže, ali i brojanice oko vrata.

Inače, Veljko već dugo živi u rodnom gradu svoje supruge Bogdane, Titelu, gde se u potpunosti posvetio poslu i porodičnom životu.

- Uverio sam se na vreme da Beograd ne pruža pravi put. U Beogradu je sve pogrešno, sve što može da te sačeka, ako pobediš, to će doći na naplatu na jedan ili drugi način. Mala bara puna krokodila, što bi se reklo - priznao je Veljo u "Laganom podkastu".

Ražnatović je pre devet meseci osvojio bronzanu medalju na Evropskom prvenstvu, zbog čega je neizmerno ponosan.

- Čast je prevelika. Posle rođenja moje dece najbolji dan u mom životu, kada sam uzeo tu medalju. Posle toga, sve što dolazi... Sve je kao bajka. Niko me pred meč ne smiruje, najbitnije je da ostaneš miran, a to je iskustvo. U prvim mečevima si pod adrenalinom, imaš neke sumnje u sebe, svako to prođe na svoj način. Sada, kako je malo vreme prošlo, svestan sam zadatka koji je ispred mene i idem da pobedim, da dam sve od sebe. Što je veći zadatak, to je veća motivacija - prokomentarisao je on tada za Pink, a potom se osvrnuo na spekulacije o nacionalnoj penziji.

- Ništa što se toga tiče, ne znam. Smatram da bilo ko, ko se protivi, nebitno da li je ja dobio ili ne, treba da sam da na taj način proba da sebi "završi" nacionalnu penziju, mukom i znojem, i verujem da bi je više poštovao i ne bi je blatio, iz kakve god da situacije dolazio taj koji se bori za nacionalnu penziju. Mislim da to nije mala stvar - rekao je Cecin sin.

Autor: D. T.