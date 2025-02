INKOGNITO RADA! Pevačica smuvala poznatog sportistu, a kriju se i ne prate na mrežama

Nakon kraha veza sa kolegama Milanom Stankovićem i Harisom Brekovićem, folk zvezda Rada Manojlović je potpuno zapostavila svoj ljubavni život i posvetila se samo karijeri.

Ona je u više navrata isticala da se kod nje na ljubavnom planu ništa ne dešava, kao i da joj se niko nije svideo nakon raskida veze sa Harisom.

Ipak, sada je došlo do preokreta situacije. Kako pišu mediji, Rada je posle nekoliko godina ponovo srećno zaljubljena. U pitanju je jedan sportista, koji je dobro poznat na našim prostorima. Njih dvoje su se upoznali preko prijatelja i varnice su odmah sevnule.

Pošto su oboje javne ličnosti, oni su se dogovorili da se ne prate na mrežama i ne viđaju na javnim mestima, sve dok ne ozvaniče svoju vezu i budu sigurni da je to to. Ono što im je, između ostalog zajedničko jeste to da su oboje imali javne veze, nakon kojih su odlučili da ne ulaze tek tako u nove romanse, a još manje da to u startu eksponiraju.

Podsetimo, tokom prošle godine pojavila se informacija da je Rada u vezi sa svojim vozačem, ali ona to do sada nije potvrdila.

