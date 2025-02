Mislila sam da je neki klošar: Sandra Afrika otkrila sve o susretu sa sinom Dejvida Bekama

Popularna pevačica Sandra Afrika imala je priliku da sretne jednog od sinova Dejvida Bekama!

Pevačica je sada ispričala kako je izgledao taj susret i da nije verovala da je zapravo u pitanju naslednik slavnog fudbalera i njegove supruge Viktorije Bekam.

- Prolazi on i ja ništa, pogledala sam ga, a on kao neki klošar, kunem ti se, užas. Sav odrpan, stavio neke slušalice, neuredan, neka brada. Sav nikakav. Nosio je one, kako se zovu, dugačke gaće, neki šorts, majicu, kao neki odrpanko. I prolazi on, smeška se, a ja razmišljam kao da je neka budala. Kažem Stefanu: "Šta me gledaj ovaj". Pita me: "Jesi li ti retardirana, šta ti je? To je Bekamov sin". Ja pitam ko je Bekamov sin i kao neka baba kucam na Instagramu i vidim stvarno on - ispričala je pevačica u podkastu "Votkast".

Tom prilikom ona je ispričala nove, šokantne detalje iz noći kada je Volkova uhvatila na delu tokom prevare, sve vreme jasno aludirajući da se radi o njenoj koleginici Ivani Nikolić.

- Ona mi nije bila drugarica, nego koleginica. Bile smo na “ćao, ćao”, nismo se družile. Otvorila mi je vrata, on nije hteo. Nisam joj tad zagledala s*se jer sam bila u šoku. To je bio moj bivši dečko fudbaler sa kojim sam bila pet, šest godina. Mi smo raskinuli i nismo bili zajedno nekih tri, četiri meseca. I onda smo se čuli nakon tog nekog vremena i počeli smo ponovo da se viđamo. Ja sam negde načula to da je on sa tom mojom koleginicom, a on mi je rekao da su se viđali, ali da više nije sa njom. To me je lagao jer je nastavio da se viđa i sa njom i sa mnom. U nekom momentu ja sam nanjušila da nije to završio i samo sam neku noć lagano došla na vrata, pozvonila, pa šta bude - rekla je Afrika pa nastavila:

- Čula sam njen glas da vrišti: “Pusti me, pusti me” jer joj on nije bio dao da otvori vrata. I onda sam tek na ono zvonce legla. Bila sam u fazonu: “Druže, ne mrdam odavde dok ne otvoriš vrata”. Ne znam šta sam želela, možda trojku, al’ bi bilo dobro (smeh). Baš bih bila faca da sam sela i rekla: “Ajmo sad svi zajedno u trojku!” Još ona plava, a ja sam tad bila malo tamnija. Otvorila je vrata i odmah je stala u tu neku odbranu i rekla: “Ja sam ti otvorila vrata, on nije hteo da ti otvori”. Rekla sam joj: “Hvala lutko, ali samo malo da porazgovaram sa momkom”. Ona je bila samo u gaćicama i skroz gola, a on u boksericama i majici. Rekla sam mu da ode u sobu da porazgovaramo, zaključala sam sobu i stavila ga na krevet da sedne. Ova lupa na vrata, a ja sam ga samo pitala što je lagao, kad sam ga lepo pitala. Baš je glupo. On je samo ćutao jadan, nije znao gde se nalazi. Ona ga je o**eba*a pametno, a ja sam ostala u toj vezi još neko vreme - šokirala je pevačica svojim priznanjem.

Podsetimo, Ivana je jednom prilikom rekla da ona nije osoba o kojoj priča Sandra.

- Ja drugaricama nikada nisam "ukrala" dečka. Nemam drugaricu sa kojom delim momka, tako da mislim da Sandrina izjava nema veze sa mnom. Kada sam sa nekim, ja sam sa tim momkom. Ne volim da delim muškarce i to nije nešto što praktikujem. Zanimljivo je, čula sam Sandrinu pesmu, biće to veliki hit, a ona bi trebalo da bude zahvalna drugarici - izjavila je tad Nikolićeva.

Autor: Darko Tanasijević