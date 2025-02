NOVI DEČKO, NOVI BIZNIS! Rada Manojlović uložila 55.000 evra u ovaj posao: Godinama radim, a moj novac su drugi trošili...

Kako domaći mediji saznaju i prenose, Rada Manojlović je posle nekoliko godina ponovo srećno zaljubljena. U pitanju je jedan sportista, koji je dobro poznat na našim prostorima.

Njih dvoje su se upoznali preko prijatelja i varnice su odmah sevnule. Pošto su oboje javne ličnosti, oni su se dogovorili da se ne prate na mrežama i ne viđaju na javnim mestima, sve dok ne ozvaniče svoju vezu i budu sigurni da je to to. Ono što im je, između ostalog zajedničko jeste to da su oboje imali javne veze, nakon kojih su odlučili da ne ulaze tek tako u nove romanse, a još manje da to u startu eksponiraju.

Podsetimo, pevačica Rada Manojlović pokrenula je novi biznis u koji je uložila 55.000 evra. Rada je, naime, sa sestrom Majom, koja je sada njen menadžer, kupila tri parking mesta u beogradskom naselju Dušanovac koja će izdavati.

- Rada i Maja su rešile da novac od nastupa pametno ulažu. Sve što su zaradile od Nove godine do sada uložile su u garažna mesta. Na tu ideju su došle na nagovor prijatelja koji već ima 20 parking mesta i odlično zarađuje - rekao je izvor blizak pevačici nedavno.

- Iako su cene parking mesta skočile, Rada i Maja su dobile popust, pa su pre nekoliko dana kupile tri garažna mesta za 55.000 evra. Još nisu počele da ih izdaju, ali planiraju da na mesečnom nivou za jedno parking mesto traže 150 evra.

Pevačica, kako priča izvor za domaće medije, u početku nije želela da se upušta u biznis, ali kada je saznala koliko može da zaradi predomislila se.

- Ne želim da detaljišem o biznisu, ali hoću da pametno ulažem novac. Tata me je vaspitavao da uvek prvo mislim na druge, pa na sebe, sada ga kritikujem zbog toga. Što da delim drugome više nego sebi?! Godinama radim, a moj novac su drugi trošili. E pa došlo je vreme da sestre Manojlović ulažu u budućnost - rekla je pevačica i otkrila da će da kupi i stan:

- Planiram i nekretninu, ali ne u Beogradu. Ranije nisam znala s parama jer sam davala i do 30.000 evra za samo jedan spot. Ali dobro, ne žalim se, nekad bi se ta ulaganja isplatila, nekad ne... Ne možeš da dobiješ ako ne rizikuješ, ali sada sve radim mnogo pametnije!

Autor: D. T.