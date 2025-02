Šok priznanje Sandre Afrike, podmitila saobraćajca: Platila sam mu da duva umesto mene, bila sam MRTVA PIJANA

Popularna folk pevačica priznala je bez imalo srama kako je izbegla trežnjenje u stanici policije!

Sandra Afrika šokirala je sve nakon što je javno priznala da je podmitila saobraćajnog policajca, koji ju je zaustavio i zahtevao od nje da uradi alko-test, pošto je vozila pod dejstvom alhohola.

- Jednom sam popila malo više i šta ću? Krenula sam kući jer sam bila svojim kolima i kao: "Ništa, odvešću se ja svojim kolima do kuće". J*b*te, sve vozim po trotoaru, nikako po putu. Užas. I bila je neka racija, nešto, nemam pojma, nisu policajci nego neki inspektori, nešto i zaustavljaju oni mene. Ja ga ne vidim druže, on meni nešto priča i daje mi ono da duvam. Ja mu kažem: "Brate, nemoj molim te da duvam! Ako budem duvala, gotovo je... Vodite me 100 posto. Znači, mrtva sam pijana!" - rekla je Afrika, pa nastavila:

- On mi kaže: "Ne možemo ovde Sandra, šta sad da radimo? Inspektori su tu, razumeš." Ja mu kažem da duva umesto mene, molila sam ga. Tad mi je rekao da nisam normalna. Zamolila sam ga, rekla sam mu da ću da ga častim. "Samo, duvaj, duvaj brate!" I eto, duvao je (smeh). Majke mi, dao mi je onu plastičnu i u fazonu: "Kaži da si ti". I ja naravno - lovicu i to je to - šokirala je priznanjem pevačica u podkastu "Vostcast".

Autor: pink.rs