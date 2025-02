Brena u suzama otkrila šta se desilo sa snimateljem koji je pao na nju na koncertu u Zagrebu: Mlad je dečko, ne volim kad...

Lepa Brena nedavno je na svom solističkom koncertu u Zagrebu polomila nogu nakon što je član ekipe propao kroz lift na sceni i pao direktno na nju.

Snimak njegovog pada na Brenu postao je viralan na društvenim mrežama, a pevačica je sada prvi put otkrila detalje i otkrila u kakvom je stanju bio snimatelj nakon pada, te zaplakala zbog člana svoje ekipe.

Brena je otkrila da je nakon teške povrede "tražila da sazna u kakvom je stanju snimatelj", i da je tek nakon što je saznala da nije mnogo povređen odlučila da ode u bolnicu.

- Tražila sam da mi jave šta je sa snimateljem, zato što sam se jako uplašila za njega. On je mlad dečko, ima 25 godina. Ne volim kada se nekom nešto desi iz moje ekipe. Kada su mi rekli da je on okej, da se malo ugruvao, ali da je sasvim u redu, rekla sam "dajte mi jedno piće da popijem, da se sada opustim i smirim i vodite me u bolnicu" - otkrila je Brena.

Otkrila je i kako je izgledao dan posle oepracije, a kako je navela, zbog velikog šoka prespavala je skoro dva dana.

- Posle operacije, kada je popustio adrenalin dobila sam nešto za smirenje, jer je to bio jedan takav šok. Maltene spavala sam ceo dan i celu noć, tek sam sledeći dan na neki način došla sebi i postala svesna toga, šta je sve moglo da se desi i meni i njemu.

Pomenula je i snimak na kojem se do detalja vidi momenat kada snimatelj propada kroz lift, a koji ona još uvek ne može da pogleda.

- Ja taj snimak njegovog pada i mog izlaska još uvek ne mogu da pogledam zato što plače mi se, istog sekunda. Evo, sada kada se setim, to mi je bolan momenat - rekla je ona gostujući na "ExtraFM".

Autor: D. T.