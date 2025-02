Mišo Kovač nakon sinovljeve smrti pucao sebi u grudi, ćerka mu upala u kandže heroina: U kafiću mu je prišla nepoznata žena i SPASILA MU ŽIVOT

Nakon smrti sina Edija, Mišo Kovač dugo nije mogao da dođe sebi. Mir je na kraju našao uz 30 godina mlađu astrološkinju Silviju Conte Calvi Marković.

Prišla mu je u jednom zagrebačkom kafiću i rekla da mu može pomoći. Ona ga je, tvrdio je Mišo, odvikla od sedativa i spasla mu život. Nazivao ju je svojom spasiteljkom koja ga je izvukla iz mraka. Pisalo se da je Conte u astrološkim analizama videla da će Mišo dići ruku na sebe.

Miša je pokušao da se ubije pucajući sebi u grudi, piše "24sata.hr".

- Sve što se u meni skupljalo sedam godina, eksplodiralo je u trenutku. Istinu koju sve to vreme tražim još nisam našao. Tražim nešto, a znam da to ne mogu naći. Zapravo, istinu znam, ali hteo bih da je znaju i drugi ljudi. Hodam cestom, gledam decu, setim se sina. Ne mogu da objasnim taj čin, to je stvar trenutka. Čudo je što sam uopšte ostao živ - rekao mi je Mišo u intervjuu, tri nedelje nakon pokušaja samoubistva, prenosi "24sata.hr".

Učinio je to, kako navode hrvatski mediji, u trenutku teške depresije, kad je nestao i zadnji oslonac u njegovu životu, Mišo je poželeo da pođe za sinom. Dogodilo se, pričao je, u trenutku, bilo mu je svega dosta i povukao je obarač. Bio je umoran od laži, farse, prisetila se novinarka 24sata.hr intervjua.

- Sedela sam na njegovu bolesničkom krevetu. Bio je slomljen, utučen, tiho je govorio i otvorio dušu. Ormarić uz krevet bio je pretrpan telegramima sa željama za brzo ozdravljenje. Tih dana, rekli su mi u bolnici, telefon na njegovom odeljenju nije prestajao da zvoniti. Žene su se predstavljale kao mame, sestre, supruge..., pa su tako, među komšijama, daljnjim rođacima i slično, Mišu na telefon tražile četiri supruge, dve mame i tri brata.

Dok su jedni te 1999. po Zagrebu pisali grafite "Elvis je mrtav, Mišo je živ", drugi su nazivali redakcije i bunili se protiv medijske pozornosti koja mu se posvećivala. Sredine nije bilo. Ili su pred njim bili na kolenima ili su mu okretali leđa. Pamtim da su taj naš razgovor nakratko prekinule i dve kuvarice zaposlene u bolnici. Donele su mu voće, rukovale se s njim i sa žaljenjem što su odabrale pogrešan trenutak, nakon nekoliko reči podrške, izašle iz sobe. Uz, dakako, obećanje da će ga ponovno posetiti.

Nakon toga je retko nastupao, ali kad bi izašao na pozornicu, bilo je dovoljno da digne ruke, a cela dvorana padne u trans. Mir mu je vratila treća supruga Lidija Pintarić, koju je upoznao u jednom velikogoričkom kafiću, prenose mediji.

Autor: pink.rs