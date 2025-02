Ovo je najneverovatnija priča na estradi! Naša pevačica je upoznala muža dok je radio obezbeđenje njenom kolegi: Čuvao me je tu noć i od...

Takmičarka "Zvezde Granda" Đula Drini privukla je veliku pažnju gledaoca, a jednom prilikom otvorila je dušu o detaljima iz svog života.

Đula Drini je napustila sve i preselila se u Švedsku gde je upoznala svoju ljubav, te se potom udala prošle godine.

- Inače živimo u Švedskoj, to možda niste znali, ja sam tu sada zbog takmičenja i nastupa koje imam. Mnogi kažu da je Švedska mnogo depresivna i hladna zemlja, ali ja se ne slažem. Što se tiče vremena, jeste tako, ali ja volim da sam u kućnoj atmosferi, volim da odmaram i da sam u opuštenom izdanju. Muž živi u tamo, kada sam se udala, tada sam se preselila. On je inače poreklom iz Crne Gore, mogu da kažem da sam crnogorska snajka, odlično su me prihvatili i imam veliku podršku i od njih - kazala je ona ranije za "Grand".

Pevačica je otkrila kako je upoznala čoveka svog života:

Imala sam jedan nastup u Švedskoj sa Osmanom Hadžićem, on je radio kao obezbeđenje, čuvao me je tu noć i od tada me čuva.

Autor: Nikola Žugić