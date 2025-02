Važi za jednog od najzgodnijih! Đole Đogani (64) isklesan od mišića, bacio ženski rod u potpuni trans (FOTO)

Đole Đogani u 64. godini može se pohvaliti telom mladića, budući da mu je svaki mišić isklesan, te malo ko može da poveruje koliko zaista ima godina.

Pevačica Vesna Đogani uslikala je jednom prilikom supruga na plaži i svoje pratioce ostavila bez daha. Oni su se slikali na plaži, a ona ga je zagrlila, dok je Đole pozirao.

Inače, denser je jednom prilikom otkrio kako vodi računa o svom izgledu.

- Bavim se svojim telom oduvek i oduvek živim sportski život. Ne znam koliko ljudi znaju, ali ja sam bio atletičar Crvene zvezde. Još kao tinejdžer, sa 16-17 godina, bio sam zavidno, atletski građen. Kasnije sam počeo da se bavim plesom. Konstantno treniranje, koreografije, to je takođe uticalo na moj izgled. Moram da kažem i da sam se bavio jogom. Taj spoj fizičkog i duhovnog donosi najbolje rezultate - rekao je Đogani.

- Nikada nisam hteo da dajem novac na gluposti i uvek sam ulagao u sebe i u svoj izgled. Danas odlazim u teretanu samo dva puta nedeljno i to je dovoljno da izgledam ovako. Ceo život vežbam i plešem i moje telo je sve to zapamtilo, pa tako danas ne moram mnogo da radim na svom telu da bih izgledao ovako. Bitno je i to što živim zdravo, ne pušim, ne pijem. Rano ležem da spavam. Potrebno je neko odricanje da biste bili zgodni, to je neminovno - pričao je Đogani.

Autor: Nikola Žugić