Jelena Rozga u lošem stanju! Ozbiljno joj NARUŠENO zdravlje: Otkrila šta je koštalo svega!

Pevačica Jelena Rozga otvoreno je pričala o zdravstvenim problemima, a poslednjih meseci taj problem je mnogo izraženiji i ima većih problema s kojima se bori.

Jelena Rozga trenutno uživa u ljubavi sa sinom Tončija Huljića, Ivanom, ali joj je ipak zdravlje trenutno na prvom mestu.

- Malo sam se odmorila, dobro sam. Videli ste me na bini, guštam, puna sam energije, lepo mi je uvek s mojom publikom. Ja toliko volim svoj posao i toliko volim biti na toj bini. Dobro je sve dok sam s njima. Bavim se zdravljem trenutno, situacija nije baš najbolja, ali će biti sve dobro, rešavamo to - rekla je Jelena za Story.

Ona je, naime, nedavno održala sedam koncerata u Sava centru. Pre poslednjeg koncerta završila je na infuziji te objasnila kako su joj štitna žlezda i nalazi jako loši. Nakon toga nastupala je i na dodeli nagrada Cesarica proteklog vikenda, a sada je progovorila o svom zdravstvenom stanju.

- Ništa mene ne nervira. Mene jedino ljuti to moje zdravlje koje nije onako kako bih ja htela i što me ne sluša kao nekad. No, zaista se trudim da živim zdravo, puno da sapvami odmarati. Ipak, stres nekad odradi svoje, ali ne dam se ja - dodala je.

Komentarisala je i navode da će se uskoro venčati sa svojim izabranikom. Hiljićevim sinom.

- Zaljubljena sam i srećna, to je istina, ali da se udajem, ne udajem. Polako, polako, ima vremena. Pogotovo ne planiram dva venčanja, kako pišu - izjavila je pevačica za Story.

