Didi Džej ušla u istoriju! Ovaj uspeh retko ko je postigao: Prva sam Srpkinja koja je...

Pevačica Didi Džej već godinama karijeru gradi u Sjedinjenim Američkim Državama, a sada je ostvarila veliki uspeh kada se njena pesma "I like it" našla u prvih 18 na top listi najslušanijih!

Didi Džej je otkrila da je izuzetno ponosna na veliki uspeh numere koju je radio eminentni producent, a rekla je da je takav ishod i očekivala s obzirom na to da on radi za najveće zvezde.

- Moja pesma je trenutno na 18. poziciji na Itunes-u u Americi i jako sam srećna! To je veliki uspeh za mene i moj tim! Mislim da sam ušla u istoriju, jer sam prva Srpkinja koja je to postigla! Pesmu smo snimali u Las Vegasu u studiju sa trenutno najpopularnijim producentom na svetu Polom Dosonom. Samo u ovoj godini imao je pet "Gremi" nominacija. On je producent najvećih svetskih hitova za Arijanu Grande, Ašera, Sabrinu Carpenter, 50 Centa i mnoge druge. Kada me je kontaktirao i pitao za saradnju bila sam jako uzbuđena i znala sam da ćemo zajedno napraviti hit pesmu. Pesma je u Americi jako popularna, trenutno organizujemo promociju i zurku za 300 ljudi u Njujorku i bice spektakularno! - rekla je Didi i nastavila:

- Očekuje me veliki posao i svetska kampanja na kojoj trenutno radim i nadam se da će se moja pesma probiti do prve pozicije na top listama uskoro. Konačno se može reći da sam sa novom pesmom postigla svetski uspeh o kojem sam oduvek maštala.

Podsetimo, Dijana je vlasnica jednog od najskupljih garderobera na estradi, a koje su još dame bile spremne da na "krpice" daju više od milion evra, možete pročitati na našem portalu.

Autor: Nikola Žugić