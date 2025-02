Moglo je i gore da bude: Nakon hapšenja Milorada Grčića, pevač otkrio detalje njihovog sukoba!

Milorad Grčić uhapšen je danas u akciji države u borbi protiv korupcije, a pevač Joca Stefanović je nedavno govorio o sukobu koji su njih dvojica imali.

Incident se između gradonačelnika Obrenovca Milorada Grčića i pevača Joce Stefanovića dogodio na jednom privatnom veselju.

- Iskreno, želim da stavim tačku na tu priču, meni ta priča ne treba, ja sam čovek umetnik i pevač. Jako dugo treniram boks, pet puta nedeljno, moglo je da bude i gore, ali želim da stavim tačku na tu priču. Sve što je bilo sam rekao i nema potrebe razglabati. Verujem da je svima neprijatno zbog te situacije - izjavio je Joca Stefanović.

Inače, Joca kaže da se ne seća tačno koju mu je pesmu Milorad Grčić naručio.

- Ma nemam pojma šta mi je tražio, iskreno, zaboravio sam čim mi je rekao - izjavio je pevač.

Zašto je Joca Stefanović udario Milorada Grčića?

- Desilo se to da sam radio 18. rođendan, sve je bilo super, veselo… Domaćin me zamolio da ispoštujem njegove prijatelje i došao sam do stola gde su oni bili. Taj čovek je odmah bio neprijatan. Ja nisam znao ni ko je, niti me to zanima, jer ja kad radim, nikad ne pitam ko je i šta je, već ispoštujem svakog maksimalno. Pitao sam čoveka koju pesmu želi, a on mi je onako drsko rekao: ‘Stoj tu!’ Rekao sam: ‘Dobro, stojim. Kažite koju pesmu hoćete’, a on je odgovorio: ‘Reći ću ti ja.’ Od starta je bio drzak i bezobrazan, pričao je pevač.

- Kad je koleginica završila s pevanjem, ja sam ga opet pitao šta želi da otpevam. Zatražio mi je neku pesmu, ja sam rekao da ne znam baš tu i može li neka druga, a on je rekao da mora ta. Ponovio sam mu da ne znam tu pesmu, a on mi je na to rekao: ‘Ako je ne znaš, teraj se u pi.ku materinu!’ Rekao sam mu ‘važi, okej’ i otišao. On je potom ustao i krenuo za mnom. Video sam da mi prilazi, ali ostao sam miran. Tad mi je rekao: ‘Majmune, je**ću ti mater’ i udario me šamarom, a ja sam ga onako refleksno udario pesnicom u glavu… Vratio sam mu udarac! I tu se već rulja stvorila. Izašao sam napolje, a posle su mi se izvinjavali ljudi koji su organizovali proslavu. Od drugih sam čuo da je taj čovek incidentan, ispričao je tada Joca Stefanović.

- Ja sam morao da mu vratim udarac, da se odbranim. Neću da lažem, tako je kako je. Neki ljudi koji su na funkciji misle da su mnogo bitni. Tu je bilo mnogo ljudi i svi mogu da posvedoče kako je bilo. Čovek je bio skroz pijan, nije znao šta radi i gde se nalazi, nikoga ne poštuje. On je posle toga vrlo brzo otišao i svirka se posle petnaestak minuta završila. Ponavljam da uopšte nisam znao ko je taj čovek, posle sam čuo da je neki funkcioner, i još mi je draže ako jeste, jer mislim da svaki funkcioner mora da zna kako treba da se ponaša i da bude primer drugima, ispričao je tada pevač.

