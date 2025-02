Deca su mnogo pre mene ZNALA šta je ona radila: Melina Galić ŠOKIRALA je Harisa Džinovića jednom izjavom dok su bili u braku!

Nije mogao da veruje!

Nakon više od dve decenije, Haris Džinović i Melina Džinović su se razveli. Pevač je jednom prilikom otkrio da su njihova deca, Kan i Đina, pre njega znali šta se dešava sa Melinom.

- Oni su to znali mnogo pre mene. Dok je Melina Džinović bila u braku sa mnom, celog života sam bio otac, domaćin, drug, prijatelj i od mene je dosta, a da ne pričam o tome da sam bio darežljiv i preširoke ruke. Gospođica Galić, a ne Džinović, je jednom rekla: "Da ja zarađujem i da imam para kao on, ne bih davala svima", a to znači ni meni, ni jednom niti drugom detetu - istakao je Haris.

- Po njenim merilima ja sam davao previše. Jedini sam frajer, a to u Sarajevu znači papak, koji je sve dozvoljavao bez limita, a tako ne ide. Ne dajem sad savete bilo kome jer ja ne radim u savetodavnoj ustanovi. Ovo su samo moja iskustva. Samo kažem da je loše sve što je preterano - dodao je Haris Džinović.

- Ako ker pojede kilogram šećera, dobiće šećernu bolest i riknuće. On neće stati dok ga vlasnik ne zaustavi. Previše davanja je kontraproduktivno. Kod mene ništa nije tajna, pa ni to kako sa decom pričam o ovome. Njeno je pravo da se ne oglašava. Deca su informisana daleko pre mene o svemu - istakao je pevač.

Inače, Haris je istakao da je spreman za novu ljubav, dok ima određene zahteve.

- Ja sam sada slobodan muškarac. Emotivno dostupan, a na mene ostavljaju utisak lepe i pametne žene, nema ih previše! Mora biti normalna. Mora da ima savest, da ima toleranciju, da bude radna. Ljubav može biti i dodir ruke, i kad se završi u krevetu... Žene moraju da imaju stav! Svi ljudi bi trebalo da imaju stav - kazao je on nedavno za "Prvu".

Melina navodno već dugo uživa u romansi sa dve godine starijim biznismenom.

"Melina me prevarila"

Svejedno je, mislim i da je rekla, bol bi bila identična kao i ova. Ne volim prevare, ne volim jednu najgoru reč koja postoji, a ja sam je doživeo u ovom slučaju, to je izdaja. Sve sam dao ovoj porodici kao i njoj. Živeo sam život porodičnog, mirnog čoveka, domaćina. Ali dobro, nema veze, preživećemo izdaju. Voleo sam je najviše na svetu naravno, više od sebe sam je voleo. Taj nož u leđa kada dođe onda ima neverovatnu težinu. Ne bi mi bilo okej da mi dođe neko iz čista mira i kaže, znaš šta, više ne mogu ili neću, našla sam drugog frajera i tako dalje, da ja kažem, hajde sve je u redu. Ne može biti sve u redu kada je uloženo tu deset, petnaest, dvadeset godina. Gradite nešto u životu i onda srušite, a to je naš specijalitet jugoslovenskog mentaliteta.

Autor: Nikola Žugić