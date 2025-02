TRUDNA ZVEZDA GRANDA OTKRILA POL BEBE! Pevačica ima dva razloga za slavlje: Zavirite na bajkovitu proslavu (FOTO)

Pevačica Snežana Kačar, koja se proslavila učešćem u takmičenju "Zvezde Granda", čeka prvo dete, a sada je otkrila pol bebe.

Snežana je sa partnerom organizovala mini proslavu u jednoj vili gde su otkrili da čekaju dečaka, a njoj je danas i rođendan, pa su imali dupli razlog za slavlje.

Naime, Snežana i partner su isekli tortu, a kada se pojavila plava boja oboje su skočili od sreće. Iza njih se pojavio vatromet u istoj boji, a pevačica je u opisu snimka napisala sledeće:

- Spustila te zvezda… Najlepši rođendan u mom životu! Jedva smo čekali ovaj dan, osećaj ne može da se opiše rečima…Želim da se zahvalim svim ljudima koji su doprineli da naš trenutak izgleda ovako čarobno - napisala je ona.

Podsetimo, Snežana je napustila takmičenje i rasplakala se na sceni nakon kritika žirija.

- Emotivna sam i pokušala sam da se suzdržim, ali povredili su me malo komentari i morala sam, bilo je teško. Svaki put imam neki problem i žiri mi skreće pažnju dajel nešto ne izađe kako treba i to me je dotuklo. Mislim da nije baš tako, ali oni su tu da kažu kako jeste. Verujem da nije savršeno, ali ne i da je toliko loše – rekla je pevačica za Grand nakon što je napustila takmičenje.

Autor: M.K.