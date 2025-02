Ovo je muž Vesne Vukelić Vendi: Godinama su u skladnom braku, imaju ćerku, a evo čime se on bavio (FOTO)

Ne kriju sreću!

Vesna Vukelić, poznatija javnosti kao Vendi, privatan život čuva daleko od očiju javnosti, a malo ko zna da je godinama u srećnom braku sa bivšim fudbalerom OFK Beograda Branimirom Banjcem.

Iako Vendi nikada u javnosti ne govori o porodici, otkrila je gostujući u jednoj emisiji mali deo njihove intime.

- Mi smo totalno različiti, ne mislim to u smislu da smo na ratnoj nozi, već u pojmanju. Sve što je meni jako važno, on to nikada nije gušio kod mene - rekla je Vendi.

Otkrila je i zbog čega nikada javno ne priča o suprugu i ćerki.

- Krijem ga jer mi je neumesno da se priča o privatnom životu, ja ne pričam ni o mojoj ćerki. Evo pogledajte Čolu, on ne želi svoju ženu da eksponira. Intima nije za publiku. To je segment mene koji ne pripada javnosti - rekla je Vendi.

Inače, Vesna Vukelić Vendi isprozivala je koleginicu Maju Nikolić usred emisije, govoreći da joj nije mesto na ovogodišnjem izboru za "PZE", kao i da joj bliži ljudi ne govore pravu sliku onoga što želi da predstavi.

- Maja Nikolić sama sebi skače u stomak. Prošle godine, baš kada je bila sa mnom u emisiji, rekla je da je to gej takmičenje. Otkud ona sada na gej takmičenju?

