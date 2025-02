Naša pevačica progovorila o udaji: Otkrila da je isprobala četiri venčanice do sada, a evo kako se oseća

Ovo joj je najveća želja!

Ivana Nikolić važi za jednu od naših najatraktivnijih pevačica, a njen ljubavni život privlači dosta pažnje. Ivana je za medije sada progovorila o udaji, pa otkrila kakvu venčanicu bi volela da nosi.

- Zapravo ne jednu već četiri i mogu vam reći da je osećaj predivan. Teško bi bilo odlučiti se samo za jednu, ali ovom prilikom nisam ni morala da sužavam izbor. Iako raskošna princeza jeste kao skrojena za mene, baš mi se dopadaju i modeli sirena kroja, koji idu uz telo. Ne znam kada ću se udati, ali znam da ću posle ovog iskustva sigurno na venčanju promeniti nekoliko haljina - kaže Ivana sa osmehom.

Podsetimo, Sandra Afrika nedavno je optužila Ivanu da ju je zatekla sa bivšim dečkom fudbalerov Vladimir Volkovim.

- Ona mi nije bila drugarica, nego koleginica. Bile smo na “ćao, ćao”, nismo se družile. Otvorila mi je vrata, on nije hteo. Nisam joj tad zagledala si*e jer sam bila u šoku. To je bio moj bivši dečko fudbaler sa kojim sam bila pet, šest godina. Mi smo raskinuli i nismo bili zajedno nekih tri, četiri meseca. I onda smo se čuli nakon tog nekog vremena i počeli smo ponovo da se viđamo. Ja sam negde načula to da je on sa tom mojom koleginicom, a on mi je rekao da su se viđali, ali da više nije sa njom. To me je lagao jer je nastavio da se viđa i sa njom i sa mnom. U nekom momentu ja sam nanjušila da nije to završio i samo sam neku noć lagano došla na vrata, pozvonila, pa šta bude.

Autor: N.B.