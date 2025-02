Ponosna na svoje naslednike: Evo čime se bave deca Vere Matović, pevačica progovorila o njima, a zbog ovoga se kaje

Vera Matović jedna je od retkih na estradi koja se može pohvaliti skladnim višedecenijskim brakom i srećnom porodicom.

Međutim, priznaje da je kao mlađa, zbog poslovnih obaveza njena porodica morala da trpi, zbog čega se danas gorko kaje.

Vera se danas može pohvaliti pet decenija dugom karijerom, tokom koje je osvojila brojne festivalske nagrade i prodala milione gramofonskih ploča i kaseta. Novac je, za razliku od mnogih, brižljivo čuvala i mudro ulagala, te se danas može pohvaliti najskupljom kućom na Senjaku, ali i impozantne kolekcije umetničkih dela.

Sa suprugom, harmonikašem Ratomirom Raćom Matovićem, ima ćerku Violetu i sina Miljana.

- Ćerka mi je doktor nauka na temu “Terorirazam”, živi u Beogradu. Sin je završio Ekonomski fakultet u Americi. Moja deca su moj ponos. Bili su daleko od estrade i imali zacrtan put, put do uspeha - ispričala je jednom prilikom pevačica, prenosi "Hello", koja se trudi da privatnost dece sačuva od žute štampe, te se pevačicini naslednici ne pojavljuju sa majkom u javnosti.

Zbog posla Vera I Raća tokom odrastanja dece, pogotovo ćerke, nisu bili sa tu onoliko koliko su želeli, što je pevačici bila rak-rana.

- Svako dete hoće i oca i majku uz sebe. Kada je moja ćerka bila mala, nismo provodili mnogo vremena sa njom. Jednog dana je bila kod drugarice i oni su imali ručak u određeno vreme. Dođu sa posla mama i tata njene drugarice i svi zajedno ručaju. Ona je to gledala i pitala me: “Majko, a kad ćemo mi zajedno da ručamo?” To je mene jako zabolelo. Suprug i ja nismo u toku meseca bili sa njom ni pet dana. E to je bolno bilo, ali narod mi nije dao drugačije. Želela sam i da napustim ovo sve, ali stalno su me zvali.”

- Suprug i ja smo neizmerno ponosni na našu decu. Izrasli su u časne ljude. Mogli su sve da urade, ali nisu. To je do njih, a ne do roditelja. Mi smo ih samo pratili - napomenula je govoreći o roditeljstvu.

Autor: N.B.