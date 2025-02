Maja Nikolić završila u urgentnom centru: Zadobila ozbiljne povrede glave, evo šta se desilo

Pevačica Maja Nikolić doživela je nezgodu tokom probe za nastup koji će imati na takmičenju "Pesma za Evroviziju".

Maja Nikolić je tokom probe doživela nezgodu kada je pala na glavu, zbog čega je završila u Urgentnom centru.

- Jutros sam bila u Urgentnom centru zato što sam pala na glavu.. Zašto? Pa zato što je Maja koja je 1,54 cm, mora u štiklicama da proba - rekla je ona, a na pitanje da li se ozbiljno povredila dodala je:

- Da, da, da... Nadam se da se ne vidit to što sam razbila glavu, ali to je žrtva mog posla. Ali zaista nije zezanje, stvarno su hteli da me ostave jer sam imala nesvestice i povrćala, ipak sam dobila potres mozga. Ja sam im rekla da nemam vremena da ležim - rekla je pevačica.

