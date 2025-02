PRIKAZUJU SE SAVRŠENI ŽIVOTI, ALI REALNOST JE DRUGAČIJA: Nataša Kojić Taša prvi put progovorila o životu u Americi

Ćerka Dragana Kojića Kebe, pevačica Nataša Kojić Taša posle 16 godina vratila se iz Amerike u rodnu Srbiju i iznenadila sve prijavom na takmičenje za pesmu koja će našu zemlju predstavljati na Evrosongu.

Nataša se vraća na velika vrata će se predstaviti pesmom "Up and Down", a sada je progovorila o ovoj numeri i o svom nastupu na velikom festivalu.

- Sama sam radila muziku, tekst i aranžman. Tehnički nije bilo lako, ali sam uspela da pesmu prilagodim za ovakvo takmičenje - rekla je ona.

Nataša je otkrila da se konsultovala sa mnogim ljudima kako bi osmislila najbolju scensku izvedbu, ali da previše različitih mišljenja može otežati donošenje konačne odluke.

- Lepo je čuti tuđe savete, ali kada ih je previše, teško je izabrati pravi put. Ipak, imam i neke svoje fiks ideje koje želim da sprovedem u delo. Kada čovek čuje previše mišljenja, onda ima problem da donese odluku. Tako je kod barem kod mene - naglasila je Taša.

Pevačica ističe da joj je porodica i ovog puta najveća podrška.

- Velika je sreća kada znaš da porodica stoji iza tebe, posebno u ovim vremenima. Pesma govori o životnim usponima i padovima, o tome kako se sve kreće u krug. Danas smo svi prezasićeni savršenim prikazima života na Instagramu, ali realnost je drugačija – sve ide gore, dole, levo, desno. Bitno je da biramo ljude koji nas okružuju i da vlada zajedništvo - rekla je i dodala:

- Zajedništvo je jedino što može da spasi svet i to je poenta života.

Autor: M.K.