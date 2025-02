ŽENE ODLEPILE ZA MUŽEM NAŠE POZNATE PEVAČICE! Rodila mu dete, a nije htela da se uda za njega: Ove slike će mnoge ZAINTRIGIRATI... (FOTO)

Ivana Selakov sada je sa suprugom i ćerkicom otišla na Bali odakle je objavila mnoštvo fotografija na svom Instagramu, a žene su posebno komentarisale fizički izgled njenog muža.

Pevačica Ivana Selakov (46) uživa u ljubavi sa Peđom Mirkovićem sa kojim ima ćerku Krunu, a par svoju ljubav nikada nije krunisao brakom. Ivana Selakov sada je sa suprugom i ćerkicom otišla na Bali odakle je objavila mnoštvo fotografija na svom Instagramu, a žene su posebno komentarisale fizički izgled njenog muža.

Peđa je bio u crnoj majici koja je ocrtavala njegove mišiće, a na glavi je nosio sunčane naočare.

Podsetimo, Ivana je jednom prilikom okrila kako je upoznala Peđu, a priznala i zašto ne želi da se uda za njega.

- Upoznali smo se preko Fejsbuka, 2008. godine. Dobila sam podršku od Peđe, zaintrigirala me je njegova profilna slika. Mesecima smo se dopisivali. Kada smo se upoznali uživo, do dana današnjeg smo zajedno. Sve funkcioniše kako treba. Papira neće biti i što bi sad menjali kad smo sve uradili, najbitniju stvar smo uradili, imamo dete. Nema potrebe niti imam sad neku želju da to organizujem imam sad neke potpuno druge prioritete, dobro nam je, funkcionišemo, obeležili smo 15 godina zajedničkog života, mislim da je to jedan ozbiljan staž sa papirom ili bez, tako da u današnje vreme je uspeh i 15 godina opstati sa zajedno - rekla je ona svojevremeno.

Autor: M.K.