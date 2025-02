OSTALE SU POSLEDICE! Goga Sekulić progovorila o saobraćajki, zadobila teške povrede, a do danas se nije oporavila: Kukala sam od bolova, mesecima nisam spavala...

Pevačica Goga Sekulić 2. septembra doživela je saobraćajnu nezgodu koje se ne rado priseća, a o kojoj se naširoko pisalo.

Goga je tada imala povredu vrata i ruke, a sada se prisetila tog traumatičnog perioda.

- Hvala Bogu da sam živa, posledica ima, vrat i ruka su mi povređeni ali trudim se da fizikalnim terapijama koliko mogu izvučem maksimum. Lekari su gledali bledo moje snimke, a nisu videli da mi je disk na pršljenu polomljen. Ja mesecima nisam spavala i kukala sam od bolova, da bi mi na kraju rekli da idem da uradim magnet - kaže Goga.

Prema njenim rečima, bila je prinuđena da nastupa i pod jakim bolovima.

- Za Novu godinu sam morala da pevam kako bih zaradila nešto novca, nastupala sam pod jakim tabletama i blokatorima. Taj 2. septembar slavim kao svoj drugi rođendan - navela je Sekulićeva.Taj dan joj je još jasno urezan u sećanju i ne veruje da će moći da ga zaboravi.

- Čovek me je udario nasred pešačkog prelaza, izleteo je pod gasom i oborio me. Ja se sećam tada jutro je bilo jako mirno, vodila sam dete u vrtić najnormalnije i u susret meni je jedna žena takođe prelazila ulicu. On se u tom trenutku pojavio niotkuda i presekao je ulicu i kako sam se okrenula, videla sam njega koji nije planirao da zakoči - zaključila je Goga i priznala da su joj u tom trenutku prolazile najcrnje misli kroz glavu.

