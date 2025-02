DŽEHVA PRVI PUT PROGOVORILA O VEZI SA KOŠARKAŠEM: Svi bruje o zajedničkoj fotografiji: Svaka njemu čast na...

Pevačica Teodora Džehverović od početka karijere privatni život pokušava da sakrije od očiju javnosti. Više od godinu dana unazad u medijima se piše da je u vezi sa košarkašem Matic Rebecom što ona nikada javno nije potvrdila.

Upravo on je na Teodorin rođendan odlučio da objavi fotografiju na svom Instagram profilu, a za koju mnogi tvrde da se na njoj nalazi upravo pevačica.

- Mnogo dobro izgleda ta riba na slici. Tako da, svaka mu čast na odabiru – kroz osmeh je rekla Teodora za emisiju „Scena“.

Teodorina mama Goca rešila je da isproba ćerkinu garderobu, i zaplesala baš kao ona uz nove pesme.

- Mama koja kaže: “E daj da ti ja pokažem kako se to radi“. Mislila sam se, samo da ne slomi kuk, mama obula, čučanj, idemo, igraj. Taman ja više treniram nego ona, znači u njenim godinama ima da pucam – kaže pevačica i objašnjava kako je njen tata reagovao kada je video snimak supruge:

- Moj tata je potpuno navikao na nju i ništa ne može da ga iznenadi. Navikao je na njenu eđnergiju, a oni su potpuno drugačiji. Moj tata je miran, povučen, ne voli nešto nid a priča... Prati nas da smo i mirni i srećni, staložen je, dok mama napravi haos za pet minuta!

Teodora je nedavno biila u Dubaiju gde je posetila brata Savu koji se tamo preselio sa svojom porodicom, a pevačica otkriva da vreme provedeno sa svojom bratanicom u njoj budi majčinski instikt:

- Ja to nekako uvek imam u sebi, ne da ti kažem da bih sada volela... Nikada nisam bežala od toga da budem majka, nisam u fazonu samo posao i karijera. Na prvom mestu treba imati i sa kim napraviti to dete, ali ja sam oduvek želela da budem srećna i zadovoljna kako bih to detetu mogla da prenesem i naravno da se finansijski ostvarim kako tom detetu ništa ne bi falilo.

Autor: M.K.