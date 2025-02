OVO JE DETALJAN JELOVNIK NOVAKA ĐOKOVIĆA: Kuvarica otkrila sve o ishrani čuvenog tenisera, jednu stvar koju on radi NE SAVETUJE

Đoković je izbacio gluten iz ishrane, ali Ljubica savetuje da drugi to ne čine bez potrebe.

Ljubica Komlenić je istakla da je Novak Đoković pre svega njen prijatelj, a progovorila je tada i o njihovoj saradnji.

- Novak je pre svega prijatelj i sve što sam uradila za njega je prijateljski. Upoznali smo se u Italiji. Moje ime i prezime je pisalo na jakni i tu su me prepoznali njegovi roditelji i on. Tako smo se spojili. Posle dva meseca smo počeli da sarađujemo. Nole je predivna osoba -kaže Ljubica koja je imala samo 19 godina kada je otišla u Italiju gde je završila fakultet za gastronomiju.

- Sa 19 godina sam otišla u Italiju sa jednim koferom u ruci i napravila sam karijeru. Sada sam jedina žena u svetu svetskih kulinarskih sudija sa maksimalnom licencom kategorije A i sudim nacionalnim timovima na svetskim takmičenjima gde ima 200 Mišelin šefova od jedne do tri zvezdice koje obučavam u tehnici kulinarstva u kojoj sam specijalizovana. To kažem jer već 12 godina kuvamo i sa ultrazvukom, odnosno tehnikom ultrazvuka - rekla je ona tada.

Novak je iz ishrane izbavio gluten, a Ljubica ne savetuje ostalima da to rade bez preke potrebe.

- Nije zdravo jesti bez glutena, ako nemate problem, zato što testo bez glutena sadrži skrob i bilo koja priprema bez glutena, ako neko ne zna ili nije školovan, nije preporučljiva. Ako pečemo meso na 200 stepeni, kako bi se napravila dobra hrskavica i ona masnoća izgori sva, pretvori se u negativan holesterol i nestaju proteini. Riba se isto tako ponaša. Međutim, ako prokuvamo pasulj na sto stepeni, time ne ugrožavamo protein u ishrani. To zna i Novak i on unosi više proteina nego sa ribom i mesom. Kada je reč o Novakovoj ishrani, ona je sasvim okej, jer on unosi dovoljno proteina, soli, vitamina, minerala, kompletnih nutrijenata koji su mu potrebni i to na zdrav način - rekla je Ljubica.

Dodaje da Đoković jede voće, povrće, semenke, orašaste plodove i mahunarke, kao i kinou i pirinač.

- Sve kuvam poštujući namirnice, na nižim temperaturama, kako bi sačuvala hranljivost i boju, a najvažniji sastojak u svemu što kuvam je naravno ljubav.Iako teniser ne jede hranu životinjskog porekla, on i dalje uživa u tradicionalnim jelima.

- To su balkanski specijaliteti, poput sarme sa kiselim kupusom i ćevapa, ali ih za Novaka spremamo na veganski način. Nisu mu to omiljena jela, već su mu bliska pa mu ih ponekad pripremamo kako bismo ga podsetili na tradicionalne ukuse - rekla je tadea.

JELOVNIK:

Doručak:

Čaša mlake vode posle ustajanja, dve velike kašike mauka meda, kaša organskih zobenih pahuljica bez glutena sa brusnicom, suvim grožđem, semenkama suncokreta, bademima

Užina: Hleb bez glutena, krekeri sa avokadom i tunjevina

Ručak: Zelena salata, testenina bez glutena, (kao dodaci pirinač, špargla, veganski sir i paradajz)

Užina: Jabuka sa puterom od indijskog oraha, dinja

Večera: Cezar salata sa dresingom, supa sa povrćem, fileti lososa, sa prženim paradajzom i marinada

