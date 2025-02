Nakon duže medijske pauze, Ana Nikolić za Pink.rs iskreno je govorila o svom privatnom životu, odnosu sa svojim partnerom Raletom, kao i o tome na koji način priprema svoju čerku Taru za sve ono što je čeka kroz odrastanje i život.

Naša popularna pevačica Ana Nikolić, neko je ko nikada ne prestaje da intrigira javnost, kako svojim izjavama, stajlinzima, tako i javnim nastupima. Već duže vreme je u žiži javnosti zbog njene turbulentne veze sa kompozitorom Goranom Ratkovićem Raletom. Sada, ekskluzivno za Pink.rs Ana je progovorila o svim gorućim temama iz njenog privatnog života.

Na samom početku razgovora sa njom, dotakli smo se upravo njene veze sa Raletom, koja je veoma turbulentna, a mi smo je pitali da li se nazire mirna luka u njihovom odnosu, kao i oko čega najčešće dolazi do nesuglasica.

- Nikad se neće desiti mirna luka, ostaće takav odnos. Oko ničega dolazi do nesuglasica, naš najveći problem je to, što nemamo problem - otkrila nam je Ana kroz smeh.

Osvrnula se i na njen odnos sa majkom Miljanom, koji je kroz život bio pun uspona i padova. Ana je često znala da izjavi da je ona 'crna ovca' familije, kao i da je kroz život majka veoma kritikovala za svaki njen postupak. Takođe, otkrila je i da li je Miljana napokon zadovoljna njenim izborom partnera.

- Sa njom nesuglasice nisu bile oko ničega. To su veoma komplikovane i teške teme, ali sada je sve rešeno. Raleta poznaje od kad i ja, on je pre svega naš kućni prijatelj. Tako da mislim da je srećna i zadovoljna mojim izborom konačno, što je teško kod nje, jer uglavnom nije zadovoljna - otkriva nam Ana.

Nikolićeva nam je otkrila da nam nove pesme stižu u maju, a kako ona kaže umesto solističkog koncerta, obično posle toga ide solistični zaplet.

- Za nove pesme morate da pitate kompozitora, kaže on maj, ali koje godine. Morate da pitate za godinu uvek. Nakon tih pesama sigurno dolazi do nekog solističkog zapleta, tuče i ostalog (smeh). Koncert dugujem publici odavno, ali me je sramota da pričam o tome. Toliko puta smo zakazali koncert, pa otkazali. Tako da najbolje je da se sve to desi, pa da pričamo onda - rekla nam je Ana.

Ana se osvrnula i na svoje roditeljstvo, pa otkrila na koji način priprema Taru za surovi svet sa kojim sutra može da se susretne.

- Pripremam je za život kao takav, ne čitam joj mnogo bajke. Andersen nije prisutan u našoj kući, malo više Hičkog i horor filomova, da je pripremim na realnost. Pričam sa njom tako što stvari nazivam pravim imenima. Ne ostavljam ništa za 'sutra', odmah ćemo sada da raščistimo temu da bude jasna, ako treba ponovimo je i sto puta. Sa njom pričam kao sa velikom devojčicom, dešava se da se zanesem, pa me Rale opomene, onda mu ja kažem 'što se ti mešaš, dete mora da zna'. Ne doživljavam je kao dete, nego kao da ima osamnaest godina, jer ona tako priča sa mnom - otkriva Ana za Pink.rs.

Na odnos njenog partnera Raleta i Tare, ima da kaže samo pozitivne stvari.

- Fenomenalan im je odnos, njih dvoje su baš drugari, na istom su nivou..Šalim se (smeh). Rale se maksimalno trudi oko Tare, ali ona ne prihvata baš ljude. Slabo se ja družim, nisam je upoznavala ni sa društvom, niti sam imala momke, nosila sam crninu od kad sam se razvela faktički, kao da sam udovica. Sada ovaj prvi susret da se tu neko dešava, malo je posesivna, ali mic po mic i prihvatiće. Njen tata recimo već godinama ima devojku sa kojom živi, Tara je tamo nekoliko dana nedeljno i njoj je to normalno. Majku joj ne diraj (smeh).

O odnosu sa Rastom i njegovom novom izabranicom, Ana ima samo reči hvale, otkriva da su dosta radili na tom odnosu zbog Tare, kao i da je sada sve u najboljem redu.

- Sada smo stvarno u 'BFF' odnosima, što kada prođe vreme svakako i treba. Kada sam odlučila da se udam, ta veza je bila veoma turbulentna. Verovala sam da će to biti za zauvek, ali sve je ukazivalo na to da neće. U glavi mi je ostajalo uvek da toliko ljudskosti ima, jeste klinac i jeste mlađi od mene, ali porašće i on, naučiće da se ponaša jer imamo dete. To je i cela suština, jedan normalan i civilizovan odnos pun poštovanja, koji nismo imali u braku. Sada nam je odnos bolji, ali na svakom odnosu se radi. Dala sam svoj maksimum zbog Tare i ljubavi prema njoj, zaboravila sam, bes i ljutnju, sve zbog nje. Sada smo napravili jedan normalan odnos. Bravo Ana čestitam samoj sebi - otkriva nam Ana kroz smeh.

Na pitanje da li planira da po drugi put stane na ludi kamen, Ana nam govori da to moramo da pitamo Raleta.

Za sam kraj, vratili smo se i u njene najmlađe dane, pa na pitanje, da može da poruči nešto maloj Ani, daje nam veoma emotivan odgovor.

- Kompleksno je pitanje, ali u svakom slučaju da ne dozvoli nikada da joj neko oduzme osmeh sa lica i da ne dozvoli da je neko sputava, da bude ono što zaista jeste, kao što je i radila. Radi samo ono što ona hoće i šta je čini srećnom. To učim i svoje dete na kraju krajeva, da poštuje ljude, bude vaspitana i da nikada ne uradi nikom nešto što ne bi želela njoj da se desi. Najbitnije je da ne dozvoli da joj uzmu osmeh, što su meni pokušali da urade u jednom trenutku. Tada sam se čak i predala, ali ne, ne. Tara i ja imamo jednu frazu 'mogu da me pobede, ali ne i da me pobede' - sa ovim Ana završava naš razgovor.

U nastavku pogledajte video-intervju sa Anom Nikolić:

Autor: K.Kelava