PRVA ZAJEDNIČKA FOTKA DAČIĆEVOG SINA I MILICE JOKIĆ POSLE POMIRENJA: Lukin izraz lica govori više od hiljadu reči (FOTO)

Pevačica Milica Jokić nedavno je stavila tačku na vezu sa sinom političara Ivice Dačića Lukom Dačićem, sa kojim je bila tri godine.

Ipak, brzo posle raskida usledilo je pomirenje, te je sada isplivala i njihova prva zajednička fotografija nakon što su obnovili romansu.

Oni su sada pozirali sa prijateljem na jednoj privatnoj proslavi, a Lukin izraz lica na slici govori koliko mu prija što je Jokićeva opet pored njega, te je stavio ruku na njegovu nogu.

Inače, u jeku priča o raskidu i pomirenju, Milica se nijednom nije oglasila na tu temu. Ipak, ekipa "Paparaco lova" uhvatila je pevačicu kako iz jednog tržnog centra ulazi u besnu limuzinu u kojoj je bio misteriozni muškarac.

Milica je u više navrata govorila o detaljima odnosa sa Lukom Dačićem i njegovom porodicom, a jednom prilikom je otkrila kako je teklo njihovo poznanstvo.

- Mi se baš dugo godina znamo, pre nego što smo ušli u vezu, upoznali smo se preko preijatelja, znamo se sigurno 10 godina. Ja sam dve godine mlađa od njega, ja ima 23, a on će sada 25. Mislim da je više on mene simpatisao. Onda smo počeli da se viđamo malo češće i to nam je prijalo. Na jednom događaju smo se pojavili zajedno i sutradan su svi to objavili. Skoro tri godine smo zajedno - rekla je Milica svojevremeno.

Autor: M.K.