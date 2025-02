PRVA OBJAVA MILICE TODOROVIĆ NAKON HAPŠENJA VERENIKA: Ovo niko nije očekivao, ni reč nije rekla o biznismenu, ali ima veze sa Hrvatskom (FOTO)

Pevačica Milica Todorović se oglasila prvi put nakon hapšenja, nije ga ni pomenula.

Naime, pevačice je na svom Instagram nalogu podelila fotografiju devojčice koja učestvuje u jednom hrvatskom takmičenju i zamolila da joj pruže podršku.

- U subotu glasajte za Pretalentovanu Petru - napisala je kratko pevačica.

Podsetimo, verenik pevačice Milice Todorović Mario B. uhapšen je u četvrtak u jednom elitnom naselju u Beogradu. Za nijm je, kako pišu domaći mediji, raspisana Međunarodna poternica Interpola Zagreb, za krivično delo prevare i falsifikovanje KZ Hrvatske, a Milica se sada prvi put nakon toga oglasila.

Podsetimo, Milica Todorović, nedavno je uplovila u emotivnu vezu sa Marom koji je zbog nje često dolazio u srpsku prestonicu.

- Mario je lud za njom, a i ona za njim. Našli su se i čini mi se da će ovaj odnos s vremenom preći u ono pravo. Šta da vam pričam dalje kad je on zbog nje prešao u Beograd da živi. Ne bukvalno, ali ne izbija iz srpske prestonice. Ovde im je jako lepo, Milica je upoznala sve njegove prijatelje, a i on njene. Ne razdvajaju se, on je non-stop kod nje u stanu. Jedino što se ne pojavljuju u javnosti zajedno jer žele da svoju ljubav još uvek kriju. Mario ima uspešan posao u Hrvatskoj i ljude koji rade za njega, a on sve to nadgleda onlajn, a povremeno i ide tamo, kada za to postoje potrebe. Nisu zajedno jedino vikendom, kad Milica ima nastupe - rekao je izvor za domaće medije.

Milica se oglasila za medije preko svog PR tima.

- Milica se na ovu temu neće oglašavati, neće davati nikakav komentar - rekli su iz PR tima Milice Todorović.

Autor: M.K.