Novi detalji hapšenja verenika Milice Todorović: Evo do kada će hrvatski biznismen biti u pritvoru

Interpol Zagreb traži Miličinog verenika zbog krivičnih dela prevare, falsifikovanje isprave i nedozvoljene upotrebe ličnih podataka.

Verenik pevačice Milice Todorović, Mario Berišić uhapšen je u jednom elitnom naselju u Beogradu. Njemu je, kako nezvanično saznajemo, 13. februara određen pritvor našeg sudije za prethodni postupak, radi sprovođenja postupka za izdavanje lica čije se izručenje zahteva po raspisanoj međunarodnoj poternici po Interpolu Zagreb. Pritvor mu se računa do izvršenja odluke o izručenju.

To zahteva Interpol Zagreb zbog krivičnih dela prevare, falsifikovanje isprave i nedozvoljene upotrebe ličnih podataka. Milica Todorović je od samog starta skrivala sve u vezi svog izabranika. Mario je mlađi godinu dana od pevačice. On je 1991. godište, dok je pevačica 1990. godište.

- Milica se na ovu temu neće oglašavati, neće davati nikakav komentar - rekli su iz PR tima Milice Todorović za Blic.

Nedavno započela vezu sa Hrvatom

Podsetimo, Milica Todorović, nedavno je uplovila u emotivnu vezu sa Marom koji je zbog nje često dolazio u srpsku prestonicu.

- Mario je lud za njom, a i ona za njim. Našli su se i čini mi se da će ovaj odnos s vremenom preći u ono pravo. Šta da vam pričam dalje kad je on zbog nje prešao u Beograd da živi. Ne bukvalno, ali ne izbija iz srpske prestonice. Ovde im je jako lepo, Milica je upoznala sve njegove prijatelje, a i on njene. Ne razdvajaju se, on je non-stop kod nje u stanu. Jedino što se ne pojavljuju u javnosti zajedno jer žele da svoju ljubav još uvek kriju. Mario ima uspešan posao u Hrvatskoj i ljude koji rade za njega, a on sve to nadgleda onlajn, a povremeno i ide tamo, kada za to postoje potrebe. Nisu zajedno jedino vikendom, kad Milica ima nastupe - rekao je izvor za domaće medije.

