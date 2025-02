Starija je od njega 15 godina: Pevačica u braku sa mlađim muškarcem, o razlici su svi pričali, a evo šta kaže svekar za nju

Pevačica Goca Tržan (50) uživa u braku sa Radomirom Rašom Novakovićem koji je 14 godina mlađi od nje.

Uprkos razlici u godinama, Goca Tržan i Raša Novaković zajedno su 15 godina, a pevačicina svekrva Zorica i svekar Dragan jednom prilikom su istakli svoje mišljenje o njoj.

- Mi smo porodica koja sve probleme iznosi na sto i razgovaramo. Mi nismo čuli ni saznali, nego nam je naš sin lepo to rekao. On je bio u Novom Sadu, studirao i svirao sa jednim bendom. Onda je bila audicija za Gocin bend, ja sam mislila da njega neće primiti jer je mlad, studira, roker je više bio - rekla je Zorica i otkrila kako joj je sin saopštio da je u vezi sa pevačicom.

- Kada je počeo ozbiljnije sa Gocom da radi, on nam je rekao da prevezemo njegov bubanj u Beograd. Mi smo njega vozili, ja sam ga pitala da li će kod rodbine, a on kaže da će kod nje i da su zajedno. Nismo ništa rekli, ona je sišla, upoznali smo se, vratili smo se u Bač i to smo tako prihvatili. Ali smo mu skrenuli pažnju da ona nije obična devojka, da ima dete i da mora jako da vodi računa. Ali i Goca je vodila računa, nije odmah upoznala Lenu sa njim.

Ona je ispričala da je Goca želela da ih testira, te je došla nenajavljena.

- Prvi put je došla kod nas nenajavljena, baš kad smo menjali prozore, ja sam imala utisak da je htela da ga iznenadi, ali i da vidi našu reakciju. Da bi imala svoje mišljenje sa kim ima posla. Sve je to bilo spontano, normalno, onda je počeo da dovodi Lenu, ona se uklopila sa decom ovde i sve je to lepo. Ta razlika u godinama nas ne zanima, ako se oni slažu, to je najbitnije - rekla je Rašina majka i priznala da je raznih komentara okoline bilo.

- Bilo je pitanja, ali iza leđa. A to su loši ljudi. Bilo je i rodbine, pa su se pitali da li će da potraje, pa Bože moj, dok je sinova, biće i snaja, dok je ćerki, biće i zetova. Goca je normalna osoba, pa je i nama normalna snaja. Učestvuje u svim našim dešavanjima, lepim i ružnim, znaju sve, mi smo stalno sa Radomirom na vezi, često dođu. Ne mešaju nam se u život ni mi njima. I to je pravi recept. Prošlo je koliko godina, mi se nikad nismo sporečkali - kaže Zorica.

Gocin svekar takođe je izneo svoje mišljenje.

- Meni je bitno da su mi deca živa i zdrava, a sa kim su, šta će da čine, to je. Oni su moji. Ona je našla u nama, kao i mi u njoj, neke drugare, tako ja težim i sa mojom decom da budem, ali sam stariji pa je moja poslednja. Šalim se malo - rekao je Rašin otac svojevremeno u emisiji "Moj savršeni brak".

Autor: N.B.