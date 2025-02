Poznati pevač u teretani sa trudnom suprugom: Zapalili mreže jednom fotografijom, komentari pljušte (FOTO)

Pevač Uroš Živković i njegova verenica Jovana uskoro će postati roditelji i neizmerno se raduju tom danu.

Uroš sa Jovanom provodi svaki mogući slobodan trenutak, čemu svedoči najnovija fotografija koja je osvanula na društvenim mrežama.

Naime, Jovana je zajedno sa Urošem bila u teretani, a dok je on radio sklekove, ona mu je držala nogu na leđima.

Ova fotografija izazvala je lavinu komentara na društvenim mrežama, a svi su komentarisali da Uroševa verenica izgleda fenomenalno u poodmakloj trudnoći.

Raduje se što će postati otac

Podsetimo, Uroš je nedavno govorio o tome koliko se raduje što će se ostvariti u ulozi oca.

- Apsolutno sam spreman da postanem otac. To smo želeli, planirali... Nisam to uradio vruće glave, da kažem, to je stvarno iz srca, iz ljubavi, jedva čekam - rekao je on prvo, pa priznao da li je plakao kad je saznao da će potati tata.

Bilo je mnogo suza. Mnogo, mnogo! Taj dan kad mi je Jovana rekla sam se isplakao, a onda smo otišli na jedno veselje i prva pesma gde se spominje dete sam počeo da ronim suze opet... Hvala Bogu, to je moja velika želja! - dodao je Uroš pred našim kamerama.

