Naš glumac imao probleme sa zakonom: Završio u zatvoru, a krivično delo otkriveno godinama kasnije

Glumac Goran Sultanović priznao je da je u mladosti bio u zatvoru,

Goran Sultanović otkrio je da je u mladosti bio problematičan, te da je zvog tuče završio u policiji.

- Dva drugara i ja smo pobegli sa časa u bioskop “Zvezda” da gledamo film “Jedan dan života”. Bioskop je bio prazan, nas troje i još tri neka magarca dva reda iza nas. Glumca na filmu su hteli da streljaju i tada sam zaplakao, pa su mi dobacili: "Vidi ga cava, plače" - ispričao je glumac, pa nastavio:

- Kada se završio film pobacao sam ih po sali. Toliko sam ih jurio i mlatio da su zvali policiju i to je jedini put kada sam bio uhapšen - otkrio je gostujući u jednoj emisiji.

Međutim, to nije bio jedini put kada je upao u problem sa zakonom, s obzirom da je svojevremeno uz pomoć prijatelja falsifikovao vozačku dozvolu.

- Još jedan drugar iz tog vremena je bio i Dragan Malešević Tapi sa kojim sam išao u istu gimnaziju. Vožnju sam polagao nekoliko puta. Onaj prvi me sruši jer sam daltonista, onaj drugi što nisam držao ruke na 10 do 2, treći me sruši jer nisam gledao u retrovizor. Poludim i odem kod Tapija i on mi na malom odmoru napravi dozvolu bolju od originala. Posle 7 godina me uhvatila milicija, jer sam ja mislio da kada imam falš dozvolu ne moram da je produžavam - ispričao je Sultanović tada.

Autor: N.B.