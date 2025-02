MAJKA SE PLAŠILA DA ME NEKO NE UBIJE, GLAVA MI JE BILA U TORBI! Bulat otkrio s čime se sve suočavao tokom devedesetih: Nije znala da li ću se živ vratiti

Bulat tvrdi da su opasni momci bili na tezgi, te je situacija umalo skroz izmakla kontroli.

Folk pevač Marko Bulat ispričao je da mu je jednom prilikom na nastupu glava bila u torbi, te i da su mogli da ga ubiju. Naime, Bulat tvrdi da su opasni momci bili na tezgi, te je situacija umalo skroz izmakla kontroli.

- O periodu devedesetih pevačice stalno pričaju i ljudima je to zanimljivo, ali nismo samo mi ti koji prepričavaju razne anegdote. Svima je to zanimljivo, bilo je to drugačije vreme od ovog danas. Pa vidite samo koliko je režiserima i producentima zanimljivo, sve serije i filmovi se vraćaju u devedesete.

Za svakog je moglo da bude rizično u to vreme da bude na ulici jer je stopa kriminala bila velika. Sećam se da se moja majka plašila kad god odem na svirku. Plašila se da me neko ne ubije, glava mi je bila u torbi i nije znala da li će sin da joj se vrati živ kad ode na posao. Ne znaš kakav je čovek koji me sluša, moglo je svašta da izbije u sekundi. I tada se brzo živelo, mnogo mladih života je izgubljeno. Rizičnije je sve bilo - rekao je pevač, pa je potom dodao:

- Na svakom koraku si mogao da nastradaš! Ako se zameriš nekome u saobraćaju, izašao bi iz kola i da te za pet minuta izuje iz patika i da te izgruva. Čuješ gde ima benzina, pa se tamo zaputiš i ne znaš da li će da ostane nešto za tebe kad stigneš s bonovima. Ljudima je bila plata pet maraka, pa su preko sindikata dobijali meso i bonove za sve i svašta. Molili smo boga da nema restrikcija struje da se meso u zamrzivaču ne ukvari. Tako se čuvalo i štedelo - ispričao je Bulat.

Autor: M.K.