OVO JE RAZLOG RASKIDA MILICE TODOROVIĆ I UHAPŠENOG BIZNISMENA: Pevačica sa čvrstim razlogom rešila da ostavi zgodnog Hrvata

Pevačica je hrvatskog državljanina ostavila krajem prošlog meseca.

Bivši verenik Milice Todorović, pre dva dana uhapšen je u Beogradu po Interpolovoj poternici za krivično delo prevara i falsifikovanje, a pevačica se juče oglasila i rekla kako je na ljubav sa Mariom B. stavila tačku. Naglasila je da ona sa slučajem koji trese region nema nikakve veze.

Kako saznaju mediji pevačica je hrvatskog državljanina ostavila krajem prošlog meseca zbog toga što joj je uskraćivao slobodu i nisu imali istu viziju o budućnosti.

- U početku je sve bilo sjajno, on je bio divan i ona je mislila da je to gospodin pravi. Međutim, počeo je da joj smeta njegov način života i nisu imali istu viziju o budućnosti. Nije želela da izgubi svoju slobodu, kao što je to mahom bio slučaj sa njenim bivšim partnerima koji su je dosta ograničavali. Milica je jako inteligentna i videla je da tu nešto nije kako treba. Jednostavno nije mogla da dozvoli da neko ponovo upravlja njenim životom i uslovljava je - kaže izvor blizak pevačici.

Početkom januara, pevačici je u emisiji "Amidži šou" postavljeno pitanje kada će se udati, a kum Stevan Anđelković ju je tada odao.

- Pričamo mi stalno o tome, imamo kandidata, mislim da je sad blizu - rekao je Steva, a Milica je na to odreagovala na sledeći način.

- Hvala ti kume za ovo večeras - šalila se pevačica, ali nije demantovala kuma već je posle i sama priznala da je srećna i emotivno ispunjena, mada nije potrajalo.

Podsetimo, Milica se putem Instagrama juče oglasila u vezi uhapšenog Maria i rekla kako se u životu dešavaju i lepe i ružne stvari, te da ona već neko vreme nema partnera i da je slobodna.

Autor: M.K.