Nakon razvoda glumica ima veliki razlog za slavlje! Anja Mit presrećna, čestitke pljušte sa svih strana

Glumica Anja Mit nedavno je iznenadila javnost kada je saopštila da se razvela od pilota Ognjena Vesića, s kojim je bila dve godine u braku.

Ipak, uprkos turbulentnom periodu, glumica Anja Mit danas ima veliki razlog za slavlje, a to je svoj 33. rođendan. Tim povodom, Anja se oglasila na društvenim mrežama, gde su joj pristizale brojne čestitke od prijatelja i fanova. Jedna od poruka koja je posebno privukla pažnju glasila je:

- Srećan rođendan mojoj najlepšoj lutkici. Svakome bih u životu poželela jednu Anju Mit, srećna mi bila uvek!

Glumica nije krila sreću i zahvalnost na lepim željama, dok njeni pratioci nisu propustili priliku da joj požele još uspeha i ljubavi u narednom periodu.

Inače, Anja je dugo krila ljubav sa pilotom od svih, a jednom prilikom je otkrila kako su se ona i Ognjen upoznali.

- Upoznali smo se na snimaju emisije koju sam tada vodila. Imala sam zadatak da letim avionom, a on da upravlja jer je pilot. Bila je to ljubav na prvi pogled i let koji ću zauvek pamtiti. Posle svega par meseci veze počeli smo da živimo zajedno i uveliko pričali o sledećem koraku, braku - rekla je Anja tada za „Story“.

Autor: Nikola Žugić