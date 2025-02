Važila je za NAJFATALNIJU u bivšoj Jugi: Njenom šarmu i lepoti ni Tito nije odoleo, a evo kako naša glumica živi danas u DEVETOJ deceniji!

Olivera Katarina važila je za jednu od najfatalnijih žena bivše Jugoslavije i mnogim muškarcima je bila san.

Lepoti Olivere Katarine i njenom šarmu nije odoleo ni predsednik Jugoslavije, Josip Broz Tito. Olivera Petrović rođena je 1940. godine, a završila je Akademiju za pozorište, film, radio i televiziju.

Legendarna je njena uloga "Koštane" u pozorištu, a onda su usledili uspesi i na filmskom platnu. "Derviš i smrt", "Skupljači perja", "Polenov prah", "San", samo su neki od ostvarenja čuvene glumice i pevačice. Ceo svet divio se raskošnoj lepoti i talentu Olivere Katarine u Kanu kada je naše gore list predstavljala u Francuskoj dramu Saše Petrovića.

Njen susret za Josipom Brozom Titom opisala je u svojoj autobiografiji.

- Dok sam živela tamo bila sam jako upadljiva zbog svoje lepote i držanja, a to je bilo vrlo opasno. Ljudi su stalno nasrtali na mene. Ozbiljno mi se udvarao jedan riđokosi monarh, čije ime ne mogu da otkrijem jer je i danas kralj jedne države, ali odbila sam ga jer sam bila zaljubljena u Milana Galeta Muškatirovića, svoju prvu veliku ljubav, čuvenog vaterpolo golmana - ispričala je o svom životu u Parizu jednom prilikom.

Brak Olivere Katarine

Olivera Katarina bila je dve godine udata za reditelja Vuka Vuča, a onda i za potpredsednik gradske vlade Beograda Miladina Šakića sa kojim ima sina Maneta.

- Upoznala sam Tita, prvi put kad sam snimala ‘Nišku banju‘. Odjednom sam čula da je Tito u studiju, a on je seo za kameru i gledao me. Otpustio je kamermana da me sam snima. Drugi put je bilo kad sam sa suprugom Miladinom Šakićem čekala Novu godinu. Prišao nam je Milan Vukos i rekao da Tito želi da mu pevam. Tu se nije moglo reći ‘ne‘ - prisetila se i dodala:

Uvek je lepo reagovao kad bih pevala i svidela sam mu se kao pojava. Jednom kad sam se pojavila, Jovanka ga je gurnula i rekla: ‘Evo ti je‘. To sam čula. Možda je bila ljubomorna, on se činio kao ženskaroš. Bio je pravi muškarac, to sigurno.

"Doživela sam maltretiranje"

"To maltretiranje koje sam tamo doživela nije bilo ni za film. Pozvali su me da mu pevam na Tari i to bih odbila da nisam bila udata, ali ovako nisam mužu htela da pravim probleme. Tamo je počelo neviđeno šikaniranje. Nema ko me nije preslušavao, razne službe: hrvatska, savezni SUP, republička, vojna i svako vuče na svoju stranu. Rekli su mi da moram da mu pevam kad krene u šetnju. Od ranog sam jutra vežbala s trubačima dok nisam promukla. Odjednom, Tito dolazi, a nema orkestra. U onoj gužvi, prilaze mi ljudi u civilu i kažu da odem iza. Tu nije bilo govora o ljubaznosti, bili su jako bezobrazni. A onda mi prilaze ovi otpozadi i deru se na mene da izađem i pevam pred Tita, ali prošlo je to nekako", napisala je.

"Otrovana sam tamo. Dali su mi nešto od čega sam dobila rane u ustima. Grlo, usta, sve je to bilo u ranama. Hranili su me kap po kap. Ne znam ko me je tačno otrovao", ispričala je.

O njoj se poslednjih godina malo zna, ne eksponira se u javnosti, a jednom prilikom je ispričala da je veoma usamljena i da 20 godina nije bila ni sa kim.

Zaboravljena od svih: "Samujem u četiri zida"

Kako se pisalo u medijima, u jednom trenutku je živela u iznajmljenom stanu u Beogradu, te je navodno morala da rasprodala nameštaj da bi mogla da podmiri račune.

- Samujem u četiri zida, zaboravljena od većine prijatelja i kolega. Sačuvala sam dostojanstvo, pak, i nisam depresivna. Neću nikoga moliti - rekla je ona za medije svojevremeno.

Autor: Nikola Žugić