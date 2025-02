Raznežila sve priznanjem: Jovana Pajić nakon razvoda od Saleta otvorila dušu! Pevač je našao devojku, a ona NE GUBI NADU!

Aleksandar Cvetković, poznatiji kao Sale Tropiko, i Jovana Pajić razveli su se pre dve godine, a iz braka dugog 11 godina imaju dve ćerke. Nakon kraha ljubavi, njih dvoje su nastavili da održavaju prijateljski odnos zbog naslednica, a pevačica se sada dotakla svog bivšeg muža.

Jovana Pajić je juče, na Dan zaljubljenih, održala nastup u jednom lokalu u Pančevu, te je tom prilikom progovorila o ljubavi.

- U ljubav uvek verujem, život je besmislen ako se ne veruje u ljubav. Za Saleta ću poslati poruka koliko je dozvoljeno, deca i ja. Planovi su razni, nije sve tako jednostavno. Šta će naknadno izaći videćemo. Večeras očekujem da ću se zaljubiti u publiku - rekla je Jovana.

"Razvod je bio na moju inicijativu"

Podsetimo, Pajićeva je jednom prilikom progovorila o detaljima rastanka od kolege.

- Razvod je, zaista, bio najteži period mog života, jer moraš da ostaneš stabilan zbog njih dve, a osećaš se potpuno suprotno. Ako preskočimo sitno zadovoljstvo da me je ova pesma osnažila i pothranila moj ego, mnogo mi je značajnije što sam im svojim primerom pokazala kako da se sutra same izbore za bilo koju svoju želju ili kako da prođu kroz krizu. To mi je dragocenije od bilo čega - započela je pevačica, pa otkrila ko je bio inicijator razvoda:

- Bio je na moju inicijativu, razvod je izuzetno težak. Moji roditelji su i danas u braku, a ja sam se udala s idejom da ce to biti zauvek. Tu svoju ideju sam jurila punih deset godina, ali kada dođe trenutak za razvod, on se uvek oseti, samo je pitanje da li ćemo ga ignorisati ili ne. Kad ostaneš sam sa sobom, jasno ti je da li nešto može da se popravi, da li problemi mogu da se reše i na koji način ili za to ne postoji nikakva šansa. U tom momentu imala sam trideset i nesto godina i jasno mi je da ne mogu da tako živim ni sledećih pet, a kamoli dvadeset-trideset godina i da ću se, ako pokušam, sigurno razboleti. Ljudi često govore kako u lošem braku ostaju zbog dece, ali ako nešto treba činiti zbog njih, onda je to nastojanje da ih izmestite iz takve priče kako sutra ne bi smatrala da je normalno da brak tako izgleda. Pred donošenje ključne odluke, kada sam psihički baš potonula, pomislila sam - kad bi sutra neko moju decu pitao da opišu svoju mamu, šta bi rekle, kad me u poslednje vreme stalno gledaju kako sedim u bademantilu, s cigaretom i praznim pogledom usmerenim kroz prozor. Ta slika me je bukvalno proganjala. Bila sam spremna da učinim sve sto je neophodno da to ne bude opis njihove mame.

Autor: Nikola Žugić